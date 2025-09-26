日銀は大量に保有する上場投資信託（ETF）の売却を決めた。10年余りにわたる異例の買い入れは副作用が指摘されていた。金融正常化へ向け、経済への影響を見極めながら適切に進めてほしい。

ETFは複数の株式をまとめた金融商品で、日銀は2010年12月に購入を始めた。株を買い支え、市場に資金を供給して景気悪化を防ぐ金融緩和策の一環だった。

購入は24年3月まで続き、保有額は購入時の帳簿価格である簿価で約37兆円に膨らんだ。株価が上昇したため、時価は70兆円を超える。東証プライム市場の時価の7〜8％を占め、日銀は日本株の主要な買い手になっていた。

日銀が大量の株式を持ち続けることにはいくつかの問題点があった。まず、需給に応じた売買で価格が決まる市場の機能をゆがめる。

価格が激しく変動する資産を中央銀行が抱える危険性も見逃せない。さらに日銀が事実上の大株主になると、株主の役割である経営監視が弱まると指摘されていた。

購入を始めた頃と違い、景気は回復基調にある。株価は好調に推移している。ETFの含み益も増えており、売却の決定は妥当だろう。

売却は簿価で年間3300億円程度のペースで進める。市場の売買代金に占める割合は0・05％程度に抑える。

大量のETFを一気に売却すると、需給のバランスを崩して株価を大きく左右しかねない。日銀は、かつて銀行から買い取った株式を売る際の知見を踏まえ、売却ペースを決めた。市場に配慮した方法には一定の評価をしたい。

一方、このペースで売却を続けると、終えるまでに単純計算で100年以上かかる。植田和男総裁は「最後まで見届けることはできない。後を引き継ぐ新しいメンバーが、次々に実行していってくださる」と説明した。

購入を決めた当時、経済効果が見込まれたのは確かだ。問題は懸念材料があったにもかかわらず、政策を見直さずに巨額の購入を続けたことである。結果として、売却に長期間を要するツケが回ったと言えないか。

日銀が発表した売却の方針には、売却ペースを見直すこともあり得ると明記された。過去の反省を糧に、柔軟に調整すべきだ。

売却は早ければ来年初めごろに始める。現在のように記録的な株高が続いていれば、日銀は大きな売却益を得ることになる。

とはいえ、日銀の財務が単純に改善するわけではない。マイナス金利の解除に伴い、日銀が金融機関から預かる当座預金の利払い費は増えている。金利が上がると価格が下がる国債も抱えており、含み損が膨らんでいる。

今後はETFの売却益の使い道に関心が集まりそうだ。日銀は売却の成果や課題についても、国民に丁寧な説明をしてもらいたい。