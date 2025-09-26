俳優の吉永小百合さんが24日、都内で行われた映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』（10月31日公開）の完成披露試写会に、佐藤浩市さん、のんさんらと共に登場。映画撮影でのエピソードを明かしました。

映画は、女性初のエベレスト登頂を成功させた登山家・田部井淳子さんの実話をもとに、亡くなる直前まで山に登り続けたその生涯を壮大なスケールで描きます。吉永さんは田部井さん（役名は多部純子）を、のんさんは吉永さん演じる田部井さんの、青年期を務めました。

富山県で行われた映画の撮影終了時、吉永さんが現場に駆けつけてくれたと明かしたのんさんは「撮影が終わるときに吉永さんがお一人でいらっしゃってくださって。現場のみんなが、もう“わー！”ってテンションが上がって、報われた気持ちになって。かっこいいって感動しましたね」と話し、続けて「“お疲れさま”ってハグしてくださって、チョコレートをくださったんですけど、そのチョコレートが格別においしくて。本当に幸せでした」と当時を振り返りました。

さらに、吉永さんは「（撮影が）最後の日だったんですね。ずっと前から行きたいと思っていたんですけれども、どうしても東京でやらなきゃいけないことがあって行けない。でも、“最後の日に雪が降って大変だ”っていう知らせを受けて何としてもと思って。新幹線に一人で飛び乗って行きましたけど、皆さんが一生懸命やっている姿を見て、胸が熱くなりました」と語りました。