３冠へラストスパートじゃ！広島・小園海斗内野手（２５）が２５日、首位打者、最多安打、最高出塁率のタイトル獲得へ意気込みを明かした。５試合を残し、３部門でリーグトップ。「あんまり気にしてない」と自然体を強調しながらも「取れたらいい」と意気込み、新井貴浩監督（４８）は最大限のサポートを約束した。

いよいよ３冠獲得が現実味を帯びてきた。２年連続でのＢクラスが確定し、鯉党の注目は小園のタイトル争いに注がれている。ゴールテープが目前に迫る中、小園は「取れたらいいんですけどね。もうあんまり気にしてないです」と泰然自若の構えを示した。

現在、打率・３０６、１５９安打、出塁率・３６２をマークしており、各部門でリーグトップに立つ。９月は月間打率・３７０と絶好調。自然体を強調するが、数字は着実にタイトルへと歩を進めている。

ラストスパートの裏には胸に秘めた強い思いがある。広島時代の先輩で師匠と慕うオリックス・西川の存在だ。西川はパ・リーグで打率トップを走っていたが、２０日・ソフトバンク戦で自打球を右足首付近に受け、右脛骨を骨折。規定打席到達目前にして戦線離脱を余儀なくされた。「一緒に（首位打者を）取れたらいいなとは思っていましたけどね」と正直な気持ちを吐露しながら、「それ（西川の分までと）は思います」と師匠の思いも背負い、最後まで快音を響かせる。

“日程の利”も追い風となっている。チームの最終戦は１０月４日・ヤクルト戦（マツダ）の予定。阪神・近本、中日・岡林、巨人・泉口らのライバルよりも遅い最終戦のため、他選手の成績を見た上で出場を調整できる。

細かな数字の変動が勝負を左右するだけに、状況に応じた柔軟な対応が求められる中、新井貴浩監督（４８）も全面サポートを約束。「相手を見ながらの起用になってくると思う。ここまで来たら頑張った証しだし、取らせてあげたい。最大限のサポートはしていこうと思っている」とここまでの働きぶりを最大限評価し、背中を押す。

さらに「全部追って、結果一つも取れませんでしたというのは避けたい」と親心をのぞかせ、「一番いいのは三つ全部取れることだけど、現実的には首位打者を最優先に考えている。そこら辺のマネジメントはしていきたい」と起用方針を慎重に見極める考えを明かした。

チームは２６日から敵地でヤクルトとの２連戦。小園にとって大きな飛躍となったシーズンも残り５試合。自身初のタイトルを手にし、真のスター選手への階段を上っていく。