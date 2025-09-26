¡ÖËÍ¤ÎÌ´¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡Ä¡×54¹æ¤Ï³¤¥Ñ¥ó¾¯Ç¯¤¬¥×¡¼¥ëÈô¤Ó¹þ¤ß¥²¥Ã¥È¡ª
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê2025Ç¯9·î25Æü¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊËÞÂà¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¤Ç4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤54¹æ¤òÊü¤Á¡¢2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡4¡½0¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó1»à»°ÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢Áê¼ê2ÈÖ¼ê±¦ÏÓ¡¦¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È1¡½1¤«¤éÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÇÂÎ¤¬Á°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±¦¼ê°ìËÜ¤ÇÊ§¤¤ÂÇ¤Ä¤è¤¦¤Ë¤¹¤¯¤¤¾å¤²¡¢±¦Ãæ´Ö¤Ë¤¢¤ëÅ¨ÃÏ¤ÎÌ¾Êª¥×¡¼¥ë¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éMVP¥³¡¼¥ë¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÍªÁ³¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò°ì¼þ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Êª¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À54¹æ¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿ÎÉ¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Êºß½»¤Î¥é¥Þ¡¼¡¦¥¸¥ç¥»¥Õ¤¯¤ó¡Ê10¡Ë¤Ç¡¢Éã¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥®¥ã¥ì¥Ã¥È¤µ¤ó¤é²ÈÂ²¤È´ÑÀïÃæ¤Ë¡Ö¥×¡¼¥ë¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤è¡×¤È³¤¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤·¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¥»¥Õ¤¯¤ó¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥È¥é¥Ù¥ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¤¡ÖÂçÃ«¤ÏºÇ¹â¤À¤è¡£ËÍ¤ÎÌ´¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤¿¤ê¡¢»þ¡¹¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥±¡¼¥¸¤Ç°ì½ï¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×¤È¾Íè¤Ï°ì½ï¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£