中部空港の目の前、愛知県常滑市のAichi Sky Expoで、観光に関する展示会「ツーリズム EXPO ジャパン 2025 愛知・中部北陸」が始まりました。

【写真を見る】Aichi Sky Expoで“旅の祭典”「ツーリズム EXPO ジャパン」 国内もインバウンドもターゲット「会場まわって世界旅行」9月28日まで

日本だけでなく、約80の国と地域から計1000を超える出展者が集結。9月28日までの期間中「旅は”知”の再発見」を今年のメインテーマに、各地の「観光資源」をアピールします。

（松本道弥アナウンサー）

「名古屋のシンボル、金シャチの実物大の模型が会場に！」

愛知県では初開催。東海3県が何をアピールしているのか気になります。

常滑市は体験型の展示を用意！



（とこなめ観光協会 竹内一将さん）

「常滑市には（日本酒の）酒蔵が２つ、ワイナリーが１つある。その3種類のお酒の飲み比べができる」

Q.常滑にワインがある？

「そうなんです！」

地酒の試飲に、常滑焼の急須を使った「日本茶」の体験も。



（竹内さん）

「普段（常滑市を）素通りしている方に、常滑はこんなに楽しい街だと知ってもらい、ついでに観光していただきたい」

会場を一周まわると世界旅行に行った気分に

三重県伊賀市は新しくできたばかりの忍者体験施設をPR。



（伊賀エリア担当者）

Q.ターゲット層は？

「国内もそうだがインバウンドの方も柱としてある」

一方、国内の魅力度ランキングで1位の北海道は、旅行を通じて心と身体を元気にする「ケアツーリズム」の良さを提唱。



（北海道観光機構 金田康央さん）

「体の不自由な方も含めて、温泉のほかに看護の方が一人ついてくるような旅行を提案する事業者もある」

では、日本のライバルはどうでしょうか。韓国は、会場で最大のブースを構えていて、韓国風メイクを体験することもできます。



（韓国観光公社 キム・ハリムさん）

「韓国のことしの秋はモカムースメイク。秋っぽい色のメイクが流行る」



記録的な円安の中でも、日本からの旅行先として比較的人気の韓国。最新のメイク体験で旅行客にアピールです。

（松本道弥アナウンサー）

「香港のブースでは、大人気の映画のセットが再現されています。小さな道や理髪店…世界観に入り込むことができます」



見ているだけで、香港に行きたくなります。



（ツーリズムEXPOジャパン推進室 早坂学室長）

「ここを一周まわると世界旅行に行った気分に。試飲も試食もある。おいしいワインなども置かれている。ぜひ旅行に行った気分になって楽しんで帰っていただいて、また旅行に行っていただきたい」



「ツーリズム EXPO ジャパン 2025 愛知・中部北陸」は、常滑市のAichi Sky Expoで9月28日（日）まで開催されています。