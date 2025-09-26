スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「リンゴのスイーツ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:リンゴのスイーツ、どれが好き？

・「リンゴのスイーツ、どれが好き？」の結果は…


・1位 … アップルパイ 79%
・2位 タルトタタン 9%
・3位 焼きリンゴ 6%
・4位 コンポート 5%

※小数点以下四捨五入

37,658票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

リンゴのコンポート


【材料】（2人分）

リンゴ 1個
レモン 1/2個
水 200ml
砂糖 大さじ 4

【作り方】

1、リンゴは8等分のくし切りにして皮をむく。レモンは幅1cmぐらいの輪切りにする。



2、小鍋に水、砂糖を入れて中火で煮たて、砂糖が溶けたらリンゴ、レモンを加えて弱火にして15〜20分くらい煮る。



3、火を止めてそのまま冷まし、保存容器に煮汁ごと入れて保存する。リンゴがシロップに浸かるように保存すると1週間ほど持ちます。



【このレシピのポイント・コツ】

パンケーキやヨーグルトに添えたり、パンにのせてシナモンを振ってトーストにしてもおいしいです。

(E・レシピ編集部)