リンゴのスイーツ、どれが好き？＜回答数 37,658票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第300回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「リンゴのスイーツ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:リンゴのスイーツ、どれが好き？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
リンゴのコンポート
【材料】（2人分）
リンゴ 1個
レモン 1/2個
水 200ml
砂糖 大さじ 4
【作り方】
1、リンゴは8等分のくし切りにして皮をむく。レモンは幅1cmぐらいの輪切りにする。
2、小鍋に水、砂糖を入れて中火で煮たて、砂糖が溶けたらリンゴ、レモンを加えて弱火にして15〜20分くらい煮る。
3、火を止めてそのまま冷まし、保存容器に煮汁ごと入れて保存する。リンゴがシロップに浸かるように保存すると1週間ほど持ちます。
【このレシピのポイント・コツ】
パンケーキやヨーグルトに添えたり、パンにのせてシナモンを振ってトーストにしてもおいしいです。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「リンゴのスイーツ、どれが好き？」さてみなさんの回答は…？
・「リンゴのスイーツ、どれが好き？」の結果は…
・1位 … アップルパイ 79%
・2位 タルトタタン 9%
・3位 焼きリンゴ 6%
・4位 コンポート 5%
※小数点以下四捨五入
37,658票
・2位 タルトタタン 9%
・3位 焼きリンゴ 6%
・4位 コンポート 5%
※小数点以下四捨五入
37,658票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
リンゴのコンポート
【材料】（2人分）
リンゴ 1個
レモン 1/2個
水 200ml
砂糖 大さじ 4
【作り方】
1、リンゴは8等分のくし切りにして皮をむく。レモンは幅1cmぐらいの輪切りにする。
2、小鍋に水、砂糖を入れて中火で煮たて、砂糖が溶けたらリンゴ、レモンを加えて弱火にして15〜20分くらい煮る。
3、火を止めてそのまま冷まし、保存容器に煮汁ごと入れて保存する。リンゴがシロップに浸かるように保存すると1週間ほど持ちます。
【このレシピのポイント・コツ】
パンケーキやヨーグルトに添えたり、パンにのせてシナモンを振ってトーストにしてもおいしいです。
(E・レシピ編集部)