£±Æü£¶²ó¡¢¿ô£±£°Ê¬¤º¤Ä¤ÎâÔÁÛ¤ÇÂç¿Í´éÉé¤±¤ÎÀº¿ÀÎÏ¡¡»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸¥×¥í¡¦²ÃÆ£¶â¼¡Ïº¡¢¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼£¸£·°ÌÈ¯¿Ê¡¡
¢¡ÃË»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¡¡Âè£±Æü¡Ê£²£µÆü¡¢Âçºå¡¦Àô¥öµÖ£Ã£Ã¡á£¶£¹£¹£³¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£±¡Ë
¡¡ºÇÇ¯¾¯£±£µºÐ£±£´£²Æü¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÎ×¤ó¤À²ÃÆ£¶â¼¡Ïº¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬£³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢£³¥Ü¥®¡¼¤Î£·£±¤Ç²ó¤ê¡¢¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¤Î£¸£·°Ì¤ÇÈ¯¿Ê¤·¤¿¡££²£²Æü¤Ë¥×¥íÀë¸À¤·¤¿»Ë¾å½é¤ÎÃæ³ØÀ¸¥×¥í¤Ï¼çºÅ¼Ô¿äÁ¦¤Ç½Ð¾ì¡£´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¶â¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼±ç¤òÍá¤Ó¡¢½ªÈ×¤Ï£²Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼Äù¤á¡£¼«¿È£µÀïÌÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ç½é¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¤òÁÀ¤¦¡£¥Ä¥¢¡¼£±¾¡¤Î¾®ÂäÎµÌé¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È£¶£²¤Ç²ó¤ê¡¢£¹¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤¬¡È¶â¤Á¤ã¤ó¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡É¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£»Ë¾åºÇÇ¯¾¯£±£µºÐ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÄ©¤ó¤À²ÃÆ£¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Á°È¾¤Ç£³¥Ü¥®¡¼¡£¤·¤«¤·¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È£µÈÖ¤Ç£²¥á¡¼¥È¥ë¤Ë´ó¤»¤Æ½é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡££¸ÈÖ¤Ï£·¥á¡¼¥È¥ë¡¢£¹ÈÖ¤Ï£²¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ£²Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÄù¤á¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ï£³£°ÅÀ¡¢¸åÈ¾¤Ï£±£°£°ÅÀ¤Ë¶á¤¤ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È½é¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£
¡¡¥×¥íÀë¸À¤«¤é£³Æü¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¶â¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ó¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È´Á»ú¤Ç¡Ö¶â¼¡Ïº¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¡Ö±þ±ç¤ÎÀ¼¤¬¤¹¤´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È½ªÈ×¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¸¡£Éã¡¦·Ê»°¤µ¤ó¡Ê£´£·¡Ë¤â¡ÖÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤Ï¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡££²£·£°¥ä¡¼¥ÉÄ¶¤¨¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢Àµ³Î¤Ê¥Ñ¥Ã¥È¤òÈäÏª¡££±£²ºÐ¤«¤é»Õ»ö¤¹¤ë¥³¡¼¥Á·ó¥¥ã¥Ç¥£¡¼¤ÎÃæÂ¼±ÇÁµ¤µ¤ó¡Ê£µ£³¡Ë¤Ï¡Ö£³Ç¯´Ö¤Ç¤«¤Ê¤ê½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡Ãæ£³¤Ê¤¬¤éÎäÀÅ¤ÇÆ²¡¹¤È¤·¤¿¼èºàÂÐ±þ¤ÏÂç¿Í´éÉé¤±¡£ÆàÎÉ¤Î¼Â²È¤¬¾ôÅÚ½¡¤Î»û¡ÖÀ¾·Þ±¡¡×¤Ç¡¢¼«¿È¤âÁÎÎ·»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÃæÂ¼¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¤ÇÄ«¡¢°ÜÆ°»þ¡¢Ìë¤Î³Æ£²²ó¡¢¿ô£±£°Ê¬¤º¤ÄâÔÁÛ¡Ê¤á¤¤¤½¤¦¡Ë¤ËÎå¤ß¡ÖÌµ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¥¾¡¤·¤¿»Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡×¡£Àº¿À¶¯²½¤¬½¸ÃæÎÏ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½é¤ÎÍ½ÁªÆÍÇË¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¾Þ¶â³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÃù¶â¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦·ø¼ÂÇÉ¡£²ÃÆ£¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ÐÌÀÆü¤âÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¾å¤À¤±¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊÀ±Ìî¡¡¹À»Ê¡Ë
¡¡¢¡ÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥×¥íÁª¼ê¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»ñ³Ê¤òÊü´þ¤·¡¢¥×¥íÀë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ç¤â²ÄÇ½¡£¹ñÆâ¤ÇÃË»Ò¥×¥í¤Î»ñ³Ê¤òÆÀ¤ë¤Ë¤ÏÆüËÜ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ê£Ð£Ç£Á¡Ë¤Î»ñ³ÊÇ§Äê¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼½Ð¾ì¸¢¤¬·ü¤«¤ëÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡Ê£Ê£Ç£Ô£Ï¡Ë¤ÎÍ½Áª²ñ¤ÇÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£²ÃÆ£¤ÏÍ½Áª²ñ¤Î£±¼¡¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢µÁÌ³¶µ°é´ü´ÖÃæ¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤µ¬Äê¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ³ØÂ´¶È¸å¤Ë»ñ³Ê¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¢¡²ÃÆ£¡¡¶â¼¡Ïº¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¤ó¤¸¤í¤¦¡Ë£²£°£±£°Ç¯£µ·î£¶ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¡¦À¥¸Í»Ô½Ð¿È¡££±£µºÐ¡£¿åÌµÀ¥Ãæ£³Ç¯¡£Ì¾Á°¤ÏÉã¡¦·Ê»°¤µ¤ó¡Ê£´£·¡Ë¤¬À«Ì¾¿ÇÃÇ¤ÇÌ¿Ì¾¡££¶ºÐ¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¤ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤È¤·¤Æ¥Ä¥¢¡¼£´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ïº£Ç¯£µ·î¤ÎÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¤Î£¶£³°Ì¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ï£²£·£°¥ä¡¼¥É¡£Æ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡¢ÀÐÀîÎË¡££±£¶£·¥»¥ó¥Á¡¢£·£²¥¥í¡£·»¡¦Â¢Çµ²ð¤µ¤ó¡Ê£±£¹¡Ë¤ÏÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â£²Ç¯»þ¤Ë²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¸½ºß¤Ï´ØÂç¤ÇÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£