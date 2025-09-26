【全2回（前編／後編）の前編】

「遠方に住んでいることに加えて、幼い子どもがいる」として、悠仁さま（19）の成年式を欠席した小室圭さん（33）、眞子さん（33）夫妻。しかしどんなに離れていても、夫妻が皇室に極めて近い立場であり、また「未来の天皇」の姉、義兄であることに変わりはない。その一挙手一投足に注目が集まり続けるのも、「日本国の象徴」との距離の近さゆえといえるだろう。そんな夫妻は、秋篠宮家の“特別な日”に、「マイカー」を走らせてとある場所を訪れていた。

【独占写真】圭さんは慣れた手つきで「赤ちゃん抱っこ」 小室夫妻が“マイカー”で向かった先は？

クラクションを鳴らされても、その車は一定の速度を保ったままで動じることはなかった。白昼、見通しの良い直線道路にもかかわらず悠然と走る姿は、世間の批判に臆せず“わが道”を歩んできたドライバーの生き様と重なって見える。

小室夫妻

ハンドルを握っていたのは小室圭さん（33）。同乗者は妻の眞子さん（33）と、今春に生まれた小室夫妻の第1子だった。彼の運転する車が目撃されたのは、米コネチカット州の住宅街。休日を利用して、小室さん一家は自宅近所の生鮮品が充実した人気の大型スーパーへと向かっていた。

「小室さんの車は、周囲の流れに乗らず、ゆっくりとしたスピードのまま走っていました。それに痺れを切らした後続車が、警笛を発したのです」

とは、現場に居合わせた目撃者。

「不慣れな海外とはいえ、小室さんの運転が下手だったわけではありません。初心者運転のように、車の挙動がフラフラすることはありませんでした。ハンドルさばきは安定していたので、あえて慎重に走っていたように見えましたね。奥さんと子どもを乗せているので、安全に気を配っていたのだと思いますよ」

「あえてボルボを選んだところに、小室さんの強い意志が」

結婚騒動以来、周囲に心を閉ざしたかのように見える小室夫妻は、異国の地で骨を埋める覚悟を決めたのか。彼らの日常には“ある変化”が生じていたのだ。

現地住民が明かすには、

「ここ最近、小室さんが自家用車で移動する姿を見かけるようになりました。彼の家は1階がガレージになっていて、そこから車に乗り込んで外出しています。今年3月に新居へ越してきてからはライドシェアをよく利用していた。日本でも始まった自家用車の相乗りサービスをひいきにしていたのですが、ついにマイカーを手に入れたのです」

小室さんがチョイスした車は何だったのか。

「日本車でもアメ車でもなく欧州車。しかもドイツ車でもない北欧の車です。荷物室がハッチバックになっている5ドアのSUVなので、チャイルドシートを置いても、たくさん荷物を積める。買い物に出かけることが多い小室夫妻には、最適の選択です」（同）

さらには、小室夫妻が選んだ車のブランドにも、こだわりが感じられるとか。

「北欧スウェーデン発祥の自動車メーカー、ボルボの車です。5年前に発売された現行モデルで新車価格は日本円で500万円ほど。ニューヨーク州弁護士の小室さんは、弁護士法人に属しており、年収は4000万円前後といわれていますから、賢明な選択でしょう。同じ価格帯ならセレブが好むメルセデスやBMWなど派手なドイツ車も買えますが、あえてボルボを選んだところに、小室さんの強い意志が垣間見えます」（同）

「ステータスを控えめにアピール」

一体どういうことなのか。欧米の車社会に詳しい自動車生活ジャーナリスト・加藤久美子氏の解説。

「ボルボの自動車は、北欧らしいデザインの外観で洗練されていますし、ステータスを控えめにアピールできます。欧米でも子どもがいる意識の高いファミリー層、それこそ弁護士、医者などの中高所得のホワイトカラーが好む車なのです。小室さんが乗られているのはボルボの中でも小さなタイプ。小回りが利くので、眞子さんが運転される場合でも扱いやすいサイズ感ではないでしょうか」

渡米前に眞子さんは国際免許を取得されており、ハンドルを握ることは可能とみられる。今のところ運転は小室さんが担当。眞子さんは自宅で“ワンオペ育児”にいそしむ。束の間の息抜きは家族との買い物だとか。子ども同伴なら、前述したライドシェアのように運転が他人任せとなるのは危険だ、と考えたとしても不思議ではない。

先の加藤氏が続ける。

「小室さんが選んだボルボは、古くから安全性を非常に大切にしている会社です。1959年には三点シートベルトを初めて市販車に装備しました。現在は中国資本の傘下に入っていますが、その哲学は生きています。北欧はチャイルドセーフティーの意識が非常に高いのですが、それをけん引してきた自動車メーカーでもあります」

「家族への愛を感じる」

世界の自動車メーカーの中でも、ボルボは同乗する子どもへの安全対策がピカ一で、独自のコンセプトを持っているというのだ。

「ボルボは安全性が高いといわれる『後ろ向きチャイルドシート』を強く推奨しています。小さな子どもを含む家族を大切にする人が選ぶ車がボルボというブランドです。家族への愛を感じますね」（加藤氏）

事実、チャイルドシートなどを製造するスウェーデンのアウトドアブランドによれば、「後ろ向き」は「前向き」より5倍安全だそうだ。航空機で事故が最も起こりやすいとされる離着陸時、CAが座るシートはすべて「後ろ向き」。軍用の輸送機も、操縦席以外は衝撃に備えて「後ろ向き」の座席が多い。

そう聞けば、車の選択のみならず小室一家の生活は子どもを中心に回っている。そう言っても過言ではないのである。

別の現地住民に聞いても、

「小室さんのイクメンぶりは際立っていて、家族で外出する時には必ず子どもを抱いています。家のゴミ捨てから来客を迎えに行くのまで彼の担当ですね。マイカーを手に入れる前、彼が1キロ先のスーパーまで徒歩で買い物に向かう姿を見かけたこともあります。台所の常備品が切れてしまったのか、わざわざ米酢を買うためだけに出かけていたこともあった。育児に専念する妻に、なるべく負担をかけないようにしているようです」

服選びにもこだわり

時計の針を冒頭のドライブに戻せば、目的地の大型スーパーへ着いた小室さんは、しっかり子どもを抱いて歩き始めた。眞子さんはベビーカーを押す係となり精肉コーナーへ。トータルで1時間半ほど家族水いらずの買い物を楽しんだ。

「小室夫妻がお子さんに着せているベビー服は、オーガニックコットンを使用することで有名なメーカーの製品でした。やわらかな肌ざわりが特徴で、お子さんへの思いやりを感じましたね」（前出の目撃者）

何から何まで“子どもファースト”の小室夫妻。帰国の日は遠い先のように思えるが、そんな一家との再会を心待ちにする人がいる。

後編【〈よいタイミングで日本を訪れてくれたら〉 紀子さまが吐露された小室弁護士ファミリーへの思い お気持ちの変化のきっかけは？】では、紀子さまが吐露された小室夫妻への思いについて詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年9月25日号 掲載