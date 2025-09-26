Ž¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¿¯Æþ·ÐÏ©Ž£ºÇ¿·Æ°¸þ¤È4¤Ä¤ÎÂÐºö
¡ÖFileFix¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ç§¾Ú¾ðÊó¤òÀà¼è¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼ê¸ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²èÁü¤Ï²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤¿Web¥µ¥¤¥È¤Ç¸½¤ì¤¿Í¶Æ³¥Ý¥Ã¥×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¶áÎ®¹Ô¤Î¼ê¸ý¡ÖClickFix¡×¤ä¡ÖFileFix¡×¡¢¤É¤ó¤Ê²èÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤éÍ×Ãí°Õ¡©
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£·Ù»¡Ä£¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤ò¤á¤°¤ë¶¼°Ò¤Î¾ðÀªÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤Ë¤ª¤±¤ëÈï³²¤ÎÊó¹ð·ï¿ô¤Ï244·ï¤Ç¡¢Á°Ç¯227·ï¤è¤ê¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ï¤É¤³¤¬¡ÖÆþ¤ê¸ý¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·Ù»¡Ä£¤ÎÆ±Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶À÷·ÐÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢8³ä°Ê¾å¤¬VPNµ¡´ï¤Þ¤¿¤Ï¥ê¥â¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤é¿¯Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VPNµ¡´ï¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼Ãæ¾®´ë¶È¤«¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂç´ë¶È¤Þ¤Ç¤â¤¬¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡¢Ž¢3¤Ä¤Î¿¯Æþ¸¶°øŽ£
¿¯Æþ¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÉÔÀµ¤Ê¼êÂ³¤¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ë¡ÖÀÈ¼åÀ¡×¡ÖÀßÄêÉÔÈ÷¡×¡¢Àµµ¬¤Î¼êÂ³¤¤Ç¿¯Æþ¤¹¤ë¡ÖÇ§¾Ú¾ðÊó¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î3¤Ä¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¤¬Ä´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢2024Ç¯1·î¡Á2025Ç¯5·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢¼«¼Ò¤¬¿¯Æþ¤µ¤ì¡¢¤«¤Ä¿¯Æþ¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿38·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀÈ¼åÀ¡×¤¬39¡ó¡Ê15·ï¡Ë¤ÈºÇÂ¿¡¢¼¡¤Ë¡ÖÇ§¾Ú¾ðÊó¡×¤¬34¡ó¡Ê13·ï¡Ë¡¢¡ÖÀßÄêÉÔÈ÷¡×¤¬26¡ó¡Ê10·ï¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤Ç¤Ï¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î¿¯Æþ¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡ÖÀÈ¼åÀ¡×¤È¡ÖÀßÄêÉÔÈ÷¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢VPN¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×ÍÑ¤Îµ¡´ï¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï´ÉÍý¼Ô¤ä½¾¶È°÷¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖÇ§¾Ú¾ðÊó¡×¤¬Àà¼è¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡ÖÀµµ¬¤Î¼êÂ³¤¤Ç¿¯Æþ¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤â¡¢Ç§¾Ú¾ðÊó¤Î°ÍÑ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇ§¾Ú¾ðÊó¡×¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ï¡¢µÞÌ³¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç§¾Ú¾ðÊó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀà¼è¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«
¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸¸å¤Ë¡¢°ÍÑ¤µ¤ì¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀà¼è¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Àà¼è¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¡ÊInfoStealer¡á¾ðÊóÀà¼è¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡Ë¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤¹¡£
Ç§¾Ú¾ðÊó¤òÂç¤¤¯2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ç§¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ðÊó¡Ê¥í¥°¥¤¥óID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ë¤È¢Ç§¾ÚºÑ¤ß¤Î¾ðÊó¡ÊCookie¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¤ÏAitM¡ÊÃæ´Ö¼Ô¹¶·â¡Ë¤È¤¤¤¦¾¯¤·¹âÅÙ¤Ê¼êË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¢¤òÅð¤à¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ç¤Ë¡¤òÅð¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¡¤â¢¤âÅð¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¤ÎCookie¤È¤Ï¡¢Ç§¾Ú¤·¤¿¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸Ç§¾Ú¼êÂ³¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤¦¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥Õ¥ê¡¼¥Ñ¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Cookie¤òÅð¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÊÌ¤ÎÂè»°¼Ô¤ÎÃ¼Ëö¤Ç¡Ö¥í¥°¥¤¥óºÑ¤ß¤Î¾õÂÖ¡×¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥°¥¤¥óºÑ¤ß¤Î¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥í¥°¥¤¥ó»þ¤ÎÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¡¢Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÊÝÂ¸¡Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ§¾Ú¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥í¥°¥¤¥óURL¤ä±ÜÍ÷ÍúÎò¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥á¡¼¥ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ä°Å¹æ»ñ»º¥¢¥×¥ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¡¢¡ÖÃ¼ËöÆâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¡×¤ò¤´¤Ã¤½¤ê¤ÈÅð¤ß¤Þ¤¹¡£´¶À÷¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÅð¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÃ¼Ëö¤¬´¶À÷¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¶ÈÌ³ÍÑ¤ÎÇ§¾Ú¾ðÊó¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÈÈºá¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅð¤Þ¤ì¤¿¾ðÊó¤¬À¹¤ó¤Ë¶¦Í¡¦ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÈºá¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤ÎÎã¡£¡ÖStealer¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¹Ô¤¬¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤êÅð¤Þ¤ì¤¿¾ðÊó¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¡Ë
IAB¡Ê¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥¢¥¯¥»¥¹¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÅð¤ó¤ÀÇ§¾Ú¾ðÊó¤ÎÈÎÇä¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÈÈºá¼Ô¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¤ÈÈºá¼Ô¤Ï¡¢IAB¤«¤éÇ§¾Ú¾ðÊó¤ò¹ØÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¹¶·â¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£IAB¤¬ºòº£¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤Î³èÆ°¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤¬¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¹¶·â¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤Î³Æ¼ïÄ´ºº¤«¤é¤âµ¿¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼·ÐÍ³¤ÇÅð¤Þ¤ì¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢Èï³²¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯2·î¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç¼ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¡ÖChange Healthcare¡×¤¬¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBlackCat/AlphV¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿»öÎã¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÈï³²¤Ï¿ÓÂç¤Ç¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÏÌó1²¯9000Ëü¿ÍÊ¬¤¬Î®½Ð¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Ë¤è¤ë±Æ¶ÁÁí³Û¤È¤·¤Æ¿Æ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëUnitedHealth¤Ï¡¢30²¯9000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4635²¯±ß¡Ë¤ò·×¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥á¥ê¥«°åÎÅ»Ë¾åºÇÂç¤Î¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÎ®½Ð¤·¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸ø¼°¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤ÎŽ¢´¶À÷·ÐÏ©Ž£¤Ï¡©
¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤Î´¶À÷·ÐÏ©¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÈWeb¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¤Î¥á¡¼¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¥ê¥ó¥°¥½¥Õ¥È¡Öm-FILTER¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¹ñÆâ´ë¶È¤Î¼õ¿®¥á¡¼¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤Î¤¦¤Á8³ä°Ê¾å¤¬¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸«ÀÑ°ÍÍê¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¼õ¿®¼Ô¤ò¤À¤Þ¤·¡¢ÅºÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤òÂ¿¤¯´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñ¸ì¤Î¥á¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¡Ë
Web¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¡ÖClickFix¡×¤È¤¤¤¦¼ê¸ý¤¬Î®¹ÔÃæ¤Î¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ClickFix¼«ÂÎ¤Ï¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢CAPTCHA¤Ê¤É¤ò½Ð¤·¤Æ¥¯¥ê¥Ã¥¯¤òÍ¶¤¤²ò·è¡ÊFix¡ËÊýË¡¤òÉ½¼¨¤·¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ½¾¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¶¡¼¼«¿È¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë´¶À÷¤µ¤»¤ë¼êË¡¤Ç¤¹¡£´¶À÷¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤¿Àµµ¬¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¡¢¹¹ð¡¢¥á¡¼¥ë¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤È¤³¤í¤«¤éClickFix¤ËÁø¶ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£WindowsÍøÍÑ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢macOS¤äLinuxÍøÍÑ¼Ô¤â¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ClickFix¤Ë¤è¤ë¥¡¼Áàºî¤Î»Ø¼¨¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åµ·¿Åª¤ÊÎã¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É¤Ë°°Õ¤Î¤¢¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¾¡¼ê¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡ÖWin+R¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥ëÌ¾¤ò»ØÄê¤·¤Æ¼Â¹Ô¡Ë¡×¡¢¡ÖCtrl+V¡ÊÅ½¤êÉÕ¤±¡Ë¡×¡¢¡ÖEnter¡Ê¼Â¹Ô¡Ë¡×¤Î½ç¤ËÁàºî¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ClickFix¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£±Ñ¸ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¸ìÉ½µ¤Î»Ø¼¨¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¡Ë
º£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖFileFix¡×¤È¤¤¤¦¡¢Windows¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤ò°ÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤â´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤¿Web¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤«¤éÍ¶Æ³¤¹¤ëÅÀ¤ÏClickFix¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ü¥¿¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇWindows¤Î¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼¤òÉ½¼¨¤·¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¦¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤Þ¤¹¡£Web¥Ö¥é¥¦¥¶¤À¤±¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤ê·Ù²ü¿´¤òÊú¤«¤»¤Ë¤¯¤¤¼êË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FileFix¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È°°Õ¤Î¤¢¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥¢¥É¥ì¥¹¥Ð¡¼¤Ë¤½¤ì¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¼Â¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÍ¶Æ³¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä¡Ë
ClickFix¤âFileFix¤â¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¥¡¼Áàºî¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖWindows¥¡¼+¡ü¡×¡ÖCtrl+¡ü¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¥¡¼Áàºî¤ä¡¢²¿¤é¤«¤Î¥³¥Þ¥ó¥ÉÁàºî¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½¾¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áàºî¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ú¡¼¥¸¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÊÄ¤¸¤ÆÎ¥¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç§¾Ú¾ðÊó¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎŽ¢4¤Ä¤ÎÂÐºöŽ£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÈÈºá¼Ô¤Ï¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×¡Ê¿Í¤òñÙ¤¹¤³¤È¤ÇÉÔÀµ¤ÊÁàºî¤ò¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¾ðÊó¤òÀà¼è¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤ËÇ§¾Ú¾ðÊó¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¤Ç¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢²¼µ¤ÎÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¶·â¼ê¸ý¤òÃÎ¤ë
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î¼ê¸ý¤òÃÎ¤ê¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë³ÎÎ¨¤ò¸º¤é¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ClickFix¤äFileFix¤Î¤è¤¦¤Ë¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¸ý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¾Ç¤é¤º¤ËÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¶·â½é¼ê¤Î´Ö¸ý¤ò¶¹¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤Ø¤Î¼þÃÎ¤È¶µ°é¤ò¹Ô¤¤¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¶¯¸Ç¤ÊÂ¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤òºÎÍÑ¤¹¤ë
ID¡¦¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤¬Åð¤Þ¤ì¤Æ¤â¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿Í×ÁÇÇ§¾Ú¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥á¡¼¥ë¤äSMS¤Ç¤Î¥ï¥ó¥¿¥¤¥à¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°ÂÑÀ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ñ¥¹¥¡¼¤Ê¤É¤Î¶¯¸Ç¤ÊÇ§¾Ú¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤äÍúÎò¤òÊÝÂ¸¤·¤Ê¤¤
¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤Ë´¶À÷¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ç§¾ÚºÑ¤ß¤ÎCookie¤¬Åð¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î±ÜÍ÷ÍúÎò¤âºï½ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥°¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î´ü¸Â¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã»¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¾¤ËCookie¤¬Åð¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ë¤è¤ëÌµ¸ú²½¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¶ÈÌ³¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë
¸Ä¿ÍÃ¼Ëö¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ä¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤Ø¤ÎÂÐºö¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬´Å¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¶ÈÌ³Ã¼Ëö¤ÇÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¶ÈÌ³Ã¼Ëö¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤ÎÇ§¾Ú¾ðÊó¤¬¡¢¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¸Ä¿ÍÃ¼Ëö¤¬¿¯³²¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¤ÎÇ§¾Ú¾ðÊó¤¬Åð¤Þ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤ò¥ë¡¼¥ë²½¤·¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¶¯À©Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÍ¿¤¨¤ë¸¢¸Â¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¶¦ÍÑ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î»ÈÍÑ¤â¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¤«¤éÇ§¾Ú¾ðÊó¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢ÂÐºö¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ê¾åÂ¼ ÏÂÇî ¡§ ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥Ä³«È¯ËÜÉô Internet¥Ç¡¼¥¿¥é¥ÜÂè£±Éô ¥Á¡¼¥Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡Ë