◇WBC世界バンタム級王座決定戦 那須川天心-井上拓真(11月24日、TOYOTA ARENA TOKYO)

プライムビデオは25日、WBC世界バンタム級王座決定戦を発表し、同1位の那須川天心選手が武居由樹選手についてコメントしました。

キックボクシングから転向し7戦全勝(2KO)の那須川選手と武居選手との無敗対戦が注目されていましたが、14日のWBO世界バンタム級タイトルマッチで武居選手はクリスチャン・メディナ・ヒメネス選手に4RTKO負けとなりました。

この日の会見で那須川選手は武居選手について、「運命だったらやるっていうのを言っていたと思うので、いまは負けてしまいましたし、いますぐにやるっていうのはどうなのかなと思いますし、僕からあまりそれを言ってなく、みなさんが勝手に盛り上げていただけだと思いますので、しっかりと今の対戦相手に向き合って、しっかりと調整していくそれだけですかね、そこからどうなるかはちょっと分からない感じです」とコメントしました。

今回の対戦相手は22戦20勝(5KO)のWBC同級2位・井上拓真選手。兄の井上尚弥選手と共に兄弟世界王者という偉業を成し遂げています。

那須川選手はこのカード決定について、「やっと世間に響くカードができるなというふうに思い、わくわくしましたね。僕の中で拓真選手は、今のボクシングそのものだと思いますのですべてを警戒して、ボクシングを倒しに行きたいなと思ってます」と意気込みました。

一方、井上選手は那須川選手について「同じ階級ですし、いずれはやることがあるんじゃないかなとはボクシング転向してきた時にも頭のかたすみにありました。実力も認めていますし、キックからきて無敗でやってきているので、ここでしっかり黒星をつけたいなという思いはあります」と語りました。