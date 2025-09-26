ミドルサイズ設計でスマートに収納できる【キャサリンハムネット】二つ折り財布がAmazonで販売中！
高級アンティーク調レザー採用で長く愛用できる【キャサリンハムネット】二つ折り財布がAmazonで買える！
常にセクシーで遊び心があふれるコレクションを発表し続けている人気のブランド「キャサリンハムネット」から、植物タンニンなめしの高級キップレザー(子牛革)を国内の工場でアンティーク調に染め上げ、複雑な型押しや揉み加工で他にはない風合いにこだわった、遊び心のあるカラーコンビが人気のカラーテーラードシリーズの新作が登場。さらに表面に入ったデザインのアクセントとなるステッチ加工は職人一つ一つ丁寧に手縫いで仕上げていて、より味わい深く仕上がっている。
高級国産アンティーク調レザーを使用。独特の風合いと経年変化が楽しめる、大人のための上質な二つ折り財布。
ミドルサイズ設計で、カードやお札、小銭をすっきりと収納可能。日常使いにちょうど良い実用性を備えている。
カラーテーラーレザー2を採用し、深みのある色合いが魅力。シンプルながら洗練されたデザインがビジネスシーンにも映える。
日本の職人技が光る丁寧な仕上げ。長く使うほど手に馴染み、持ち主だけの味わいを育てていける逸品。
