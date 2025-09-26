英国最古の大学街であるオクスフォード。この街は、『不思議の国のアリス』のルイス・キャロルや、詩人のパーシー・ビッシュ・シェリー、『ナルニア国物語』のC・S・ルイスなど、数多の優れた文学者を輩出してきた。その一部を紹介しよう。※本稿は、安藤 聡『英文学者がつぶやく 人生を豊かにするかもしれない英語と英国文化の話』（平凡社）の一部を抜粋・編集したものです。

数多の文学者を輩出してきた

オクスフォードの街

オクスフォードは英国最古の大学街で、ロンドンからテムズ川をおよそ90キロ遡上したところに位置する。このあたりは昔から「牛」（ox）が歩いて渡れるほどの「浅瀬」（ford）だったから「オクスフォード」（古くは複数形でOxenford）と呼ばれるようになった。なお、ご存知の方も多いことと思うが、オクスフォードの街のどこを探しても｢オクスフォード大学（University of Oxford）｣の校舎は見当たらない。オクスフォード大学とは、街の内外に点在する30数箇所のコレッジ（College：学寮）の総称なのである。

最古のコレッジは創立700年を優に超え、各コレッジはこれまで数多の優れた詩人・小説家・劇作家・批評家などを輩出して来た。そのすべてをここで取り上げるのはもちろん不可能であり、ここに紹介するのはごく一部に過ぎない。

20世紀最大の小説家の1人グレアム・グリーン（1904〜91）はエッセイ『内なるオクスフォード』で、この街の中心街の地図を「診察台に手足を広げて固定された人間」に喩えている。

