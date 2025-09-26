¥«¥á¥é¥Ð¥«¤Ë¤Ä¤±¤ëÌô in ¥Ç¥¸¥«¥á Watch¡§¥·¥Í¥Þ¤Ã¤Æ²¿¡©
¡Ø¥¹¥¿ー¥È¥ì¥Ã¥¯:¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Î¥·ー¥º¥ó3¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤ä¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ÈTNG¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢¸½Âå¤Î±ÇÁü¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó´¶¤¸¤é¤ì¤ë²èºî¤ê¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿ー¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¤é¤·¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÇØ·Ê¥Ü¥±¤¬ÂÊ±ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤âÀÎÏÃ¤ä¡¢Ã¯¤«¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ê¤É¤Ï¤¤ì¤¤¤Ê´Ý¥Ü¥±¤Ç¡¢¤«¤Ä²òÁüÅÙ¤È¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£±é½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤Î¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡ºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤¢¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£