千葉県銚子市が発注する市道の修繕工事などをめぐり、業者側に入札情報を漏らしたなどとして市の職員ら6人が書類送検されたことがわかりました。

捜査関係者によりますと25日、官製談合防止法違反などの疑いで書類送検されたのは、銚子市都市整備課の41歳と29歳の男性職員2人と、市水道局の48歳と33歳の男性職員2人の合わせて4人です。

4人は、2023年7月ごろから今年1月ごろにかけて、市道の修繕工事など12件の入札で、入札の前に、市内の土木工事会社2社に対し、最低制限価格を算出するのに必要な直接工事費などの情報を漏らした疑いがもたれています。

2社の担当者、合わせて2人も、公契約関係競売入札妨害の疑いで書類送検されています。

12件の入札のうち1件については、見積もりに誤りがあったとして入札をやり直していましたが、1回目も、やり直しの2回目も、同じ業者が最低制限価格で入札していました。

任意の事情聴取に対し全員が容疑を認めていて、職員らは「業者と良好な関係が築けると思った」「懇願され同情してしまった」などと話し、業者側は、「少しでも売り上げを伸ばしたかった」などと話しているということです。