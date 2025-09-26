「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２５日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉野路菊Ｓ３着のブライトフレア（牡、佐藤悠）はデイリー杯２歳Ｓ（１１月１５日・京都、芝１６００メートル）、秋明菊賞（１１月２２日・京都、芝１４００メートル）を視野に入れる。

札幌２歳Ｓ９着のポペット（牝、高橋康）はファンタジーＳ（１１月１日・京都、芝１４００メートル）へ向かう。

半兄に２２年新潟記念２着のカイザーバローズがいるダークマルス（牡、父エピファネイア、杉山晴）は、１０月４日の京都５Ｒ（芝２０００メートル）で初陣を迎える。鞍上は川田を予定。

〈美浦〉１７年ヴィクトリアＭ覇者アドマイヤリードを母に持つセシルブリュネ（牝、父サートゥルナーリア、栗田）がゲート試験に合格。「小柄だけど、背中はすごくいい」と栗田師。今後は放牧に出され、デビューに向けて態勢を整える。

８月の新潟未勝利で大差Ｖを飾ったサトノボヤージュ（牡、田中博）の次走はカトレアＳ（１１月２９日・東京、ダート１６００メートル）に決まった。

７月新潟の未勝利戦を勝ち上がったゾロアストロ（牡、宮田）がサウジアラビアＲＣ（１０月１１日・東京、芝１６００メートル）に向けて２週前追い切り。美浦Ｗ６Ｆ８３秒２−１１秒４を計時し、「ギアの上がり方にはほれぼれしますね。東京ならマイルにも対応できる」と宮田師。