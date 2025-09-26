26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の4万5370円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては384.93円安。出来高は8717枚だった。



TOPIX先物期近は3162.5ポイントと前日比6ポイント高、TOPIX現物終値比22.85ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 45370 -90 8717

日経225mini 45370 -85 211786

TOPIX先物 3162.5 +6 13988

JPX日経400先物 28400 +15 605

グロース指数先物 755 +0 775

東証REIT指数先物 売買不成立



