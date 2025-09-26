　26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円安の4万5370円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては384.93円安。出来高は8717枚だった。

　TOPIX先物期近は3162.5ポイントと前日比6ポイント高、TOPIX現物終値比22.85ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45370　　　　　 -90　　　　8717
日経225mini 　　　　　　 45370　　　　　 -85　　　211786
TOPIX先物 　　　　　　　3162.5　　　　　　+6　　　 13988
JPX日経400先物　　　　　 28400　　　　　 +15　　　　 605
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　+0　　　　 775
東証REIT指数先物　　売買不成立

