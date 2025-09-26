映画「インサイドヘッド2」の日本語吹替版で注目を集める女優の淺岡和花（あさおか・ほのか、16）が、小売電気事業を展開するエバーグリーン・リテイリング（EGR）の新WEB−CMに出演する。シリーズ3作目となる「女の子、月へ帰る」編が、26日から公式YouTubeチャンネルで公開される。

淺岡が「森の少女」を演じる本CMシリーズは、動物たちとのユーモアあふれるダンスが人気を博し、過去作は累計約1700万回再生されている。待望の第3弾となる今作では、森の少女が実は「月から来た」存在だったことが明かされ、仲間たちと月へ帰るというファンタジックな物語が展開。新キャラクター「月のうさぎ」も加わり、さらにパワーアップした世界観で視聴者を楽しませる。

中学1年生の時に第1弾に出演した淺岡は、現在高校2年生。3年連続での出演に「まさか」「ビックリという気持ちでいっぱい」と喜びを語りながら、自身の成長と役柄の成長が重なるシリーズへの思いを明かした。

収録後のインタビューで、挑戦したい役について尋ねられると、淺岡は「今、その年齢にしかできない役をやりたい」と力強くコメント。高校生でいる間に「映画のヒロインに挑戦したい」と熱い目標を語った。

一方で、「プライベートで高校生のうちにやっておきたいことは？」という質問には「JKケーキを作ってみたい」と回答。「JKケーキ」とは、市販のバームクーヘンなどに自分で「JK」とデコレーションを施す流行のスイーツだそうで「いつかやりたいな」と期待に胸を膨らませる、等身大の可愛らしい一面を見せた。

女優としての確かな成長と、16歳らしいみずみずしい魅力が同居する淺岡。新たな一面が見られる新WEB−CMと、今後のさらなる活躍から目が離せない。