¼¢²ì³Ø±à¤Î¹Ã»Ò±àµå»ù¡¡¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë»²Àï¡¡¶¥µ»¿Í¸ý¸º¾¯¤ÇÇò±©¤ÎÌð¡ÄÆ£ËÜÀ»¿Í¡Ö¼¢²ìÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×
¡¡°Û¼ï¶¥µ»¤Ç¤â¡¢ËÜµ¤¤ÇÆüËÜ°ìÁÀ¤¦¡½¡½¡£º£½Õ¤ÎÁªÈ´¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¼¢²ì³Ø±àÌîµåÉô3Ç¯À¸¤Î9¿Í¤¬28Æü¤Ë¼¢²ì¸©¤Ç³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡×¤Î¾¯Ç¯ÃË»Ò¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÉô¤Ë¼¢²ì¸©ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£»÷¤ÆÁ´¤¯Èó¤Ê¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ1¥«·î¡£°Àï¶ìÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹Ã»Ò±àµå»ù¤¿¤Á¤Ï¡ÖÄºÅÀ¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ëµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£1²óÀï¤Ï29Æü¡¢¶¯¹ë¤Î¼¯»ùÅç¸©¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¹Ã»Ò±à¤ÎÉñÂæ¤òÃÎ¤ëÈà¤é¤Ë¡¢18¥á¡¼¥È¥ë29¤ÎÎÝ´Ö¡¢68¥á¡¼¥È¥ë58°Ê¾å¤¬µ¬Äê¤ÎÎ¾Íã¤Ï¶¹¤¹¤®¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Æ1¥«·î¡£°Û¼ï¶¥µ»¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò·è¤á¤¿9¿Í¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¶¥µ»¤Î±ü¿¼¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Ìîµå¤è¤ê¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÊý¤¬ÃÇÁ³Æñ¤·¤¤¡£µ÷Î¥´¶¤¬Ã»¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìîµå¤ÈÆ±¤¸¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Á´¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ºÇ½é¤Ï¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡º£²Æ¤Þ¤ÇÌîµåÉô¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿Æ£ËÜÀ»¿Í¤Ï´¶³ÐÅª¤Ê°ã¤¤¤ò¤³¤¦É½¸½¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿ÊÉ¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÅêËÜ´Ö¤¬14¥á¡¼¥È¥ë02¡£ÃË»Ò¤Î°ìÎ®Åê¼ê¤ÏµåÂ®120¥¥í¤òÄ¶¤¨ÂÎ´¶Â®ÅÙ¤ÏÌó150¥¥í¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìîµå¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¾å¡¢Éâ¤¾å¤¬¤ë¥é¥¤¥º¥Ü¡¼¥ë¡¢¥É¥í¥Ã¥×¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤âÂ¿ºÌ¡£Æ£ËÜ¤Ï¸ª¤Î¾å¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¾è¤»¤ë¹½¤¨¤ËÊÑ¤¨¡¢Ãæ¼´ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿½©ËþÂçÃÎ¤ÏÂ¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤â¡¢¥½¥Õ¥È»ÅÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿ÅÀ¤ÏÂ¿¤¤¡£°ìÎÝ¤È»°ÎÝ¤¬¶ËÃ¼¤ËÁ°¤Ç¼é¤ë¤Î¤¬ÄÌ¾ï¥·¥Õ¥È¡£»°ÎÝ¤òÇ¤¤µ¤ì¤ëÃæÀ¾ºóÂÀÏº¤Ï¡Ö¡Ê¼é¤Ã¤Æ¤Æ¡Ë¤Þ¤ÀÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£ÂÇµå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³°Ìî¤¬ÆóÎÝ¤ä»°ÎÝ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤ËÆþ¤ë¥·¡¼¥ó¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¶ËÃ¼¤Ê¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¹â¤¤¥´¥í¤òÊü¤Á¡¢Áö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¤¿¤¿¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¤Ï¡¢8·î¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç³Ø¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¹ñ¥¹¥Ý¤Þ¤Ç¤ËÁ´Éô¤ò´°àú¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¡¢¼¢²ì¸©¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡Æ£ËÜ¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤¬Íê¤â¤·¤¤¡£¶áÇ¯¡¢¸©Æâ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¶¥µ»¿Í¸ý¤¬·ã¸º¡£Ã±ÆÈ¤Ç¤Î¥Á¡¼¥à·ëÀ®¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£²Æ¤Î¸©Âç²ñ·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¼¢²ì³Ø±à¤Ë°Û¼ï¶¥µ»¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬ÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£´õË¾¼Ô¤Ï9¿Í¡£¹ñ¥¹¥Ý¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜ¿¦¡×¤Î·ªÅì¡¢É§º¬¹©¤Î4Áª¼ê¤ò²Ã¤¨¤¿13¿Í¤ÇÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ÏÁ´°÷¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤Ê¤¤¤È¥¢¥¦¥È°ì¤Ä¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×
¡¡Æ£ËÜ¤¬¸ý¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ï1¥«·î´Ö¡¢°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿Æ±¹»¤Î½÷»ÒÉô°÷¤«¤é³Ø¤ó¤À¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¹çÆ±Îý½¬¤Ç»Ä¤·¤¿ºâ»º¤â¤¢¤ë¡£µ»½Ñ¤Ê¤É¤ò½õ¸À¤·¤¿ÃæÅèº´ÃÒÈþ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤äÀ¼³Ý¤±¤Ê¤É¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ´¹ñ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÌîµå¤Ç²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Á´¹ñÀ©ÇÆ¡£¡Ö9¿Í¤Î»ø¡×¤¬¡¢¾¯¤·¾®¤µ¤á¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë»Ñ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£¡ÊËÙÅÄ¡¡ÏÂ¾¼¡Ë
¡¡¢ã¹çÆ±¥È¥ì¤Ë»²²Ã¡¡½÷»Ò¥½¥Õ¥ÈÉô°÷¡Ö»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×¢äÌîµåÉô9¿Í¤È°ì½ï¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿½÷»Ò¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô°÷¤«¤é¤â¹ñ¥¹¥Ý¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¹âÌî·ëºÚ³°Ìî¼ê¡¢È«»³Éñè½ºÚÅê¼ê¡¢»³ËÜÎÜ´õÆâÌî¼ê¤Î3Ç¯À¸3¿Í¤Ç¡¢¾¯Ç¯½÷»Ò¤ÎÉô¤ËÁª½Ð¡£ÂÎÎÏ¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢ÂÇ·âÎý½¬¤ä¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÏÊÌ¡¹¤Ë¾Ã²½¤·¤Ä¤Ä¡¢Îý½¬¤Î´Ö¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£È«»³¤Ï¡Ö¡ÊÃË»Ò¤Ï¡Ë°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÂ®¤¯¤Æ¡¢À¨¤¯»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¹çÆ±¥È¥ì¤Î¸ú²Ì¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£