「スプリンターズＳ・Ｇ１」（２８日、中山）

これまで管理馬延べ５頭を秋の短距離王決定戦に送り出してきた梅田智之調教師（５６）＝栗東。なかでも印象深いのは１６〜１９年に４年連続で参戦したレッツゴードンキだろう。

２歳時から類いまれなる才能を発揮。３歳春には桜花賞でＧ１制覇を飾った。その後も７歳で現役生活を終えるまで、芝・ダートを問わずＧ１で５度２着に来るなど一線級で息の長い活躍を続け、多くのファンを魅了した。「本当に衰え知らずのすごい馬だった」と懐かしそうにうなずく梅田師。「スプリンターズＳも４回走って９着、２着、５着、５着と崩れていないからね。あんな馬はなかなかいないよ」と改めて感服の念を口にした。

そんな指揮官が今年、６年ぶりに送り込むのはペアポルックス。まだタイトルは獲得していないものの、重賞２着が３回。前走のキーンランドＣでは、ＮＨＫマイル覇者パンジャタワーを相手に３／４馬身差の接戦を演じたように地力で見劣ることはない。「今回は新しいことに挑戦しようとプール調教も取り入れてきた。中山は合うし、自分の力を出せれば」と楽しみにするトレーナー。いざ、駿足たちの大一番へ−。心強い陣営に導かれ、馬名の由来のごとく、一番強い輝きを放ってみせる。（デイリースポーツ・小田穂乃実）