¡Ú½©¾ì½ê¡Û°ÂÀÄ¶Ó¤¬Ë¾ºÎ¶¤ò£²¾ì½êÂ³¤±¤Æ·âÇË¡¡¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÁêËÐ¤Î´ðËÜ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿
¡¡¸µ²£¹Ë¤Î¿ÆÊý¤âÂçÀä»¿¤À¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£²ÆüÌÜ¡Ê£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢¿·¾®·ë°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤òÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÇÇË¤ê¡¢£¹¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¼ê¤Ï²£¹Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£Á°Æü£±£±ÆüÌÜ¤ÏËëÆâÀµÂå¡Ê£³£³¡á»þÄÅÉ÷¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Ï¢ÇÔ¤ò²óÈò¤·¡Ö¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡¢¿·ÆþËë¤È¤Ê¤Ã¤¿£³·î¤Î½Õ¾ì½ê¤«¤é£³¾ì½êÂ³¤±¤Æ£±£±¾¡¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×¾ì½ê¤Ç¤Î¿·»°Ìò¤Ï¡¢Ä«ÀÄÎ¶¤é¤Î£±£´¾ì½ê¤òÈ´¤¤¤ÆÎòÂå£±°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¡ÊÇ¯£¶¾ì½êÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£µ£¸Ç¯°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¡¢Ëë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£º£¾ì½ê¤â£±£°ÆüÌÜ¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢Ë¾ºÎ¶¤ò£²¾ì½êÂ³¤±¤Æ·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ï¡¢²£¹Ë·Ð¸³¼Ô¤Î¿ÆÊý¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÇÅÄ»³¿ÆÊý¡Ê¸µÂçÇµ¹ñ¡Ë¤Ï¡Ö°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¤¹¤´¤¤¡£ÁêËÐ¤Î´ðËÜ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í×¤¹¤ë¤ËÄã¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¡¢Äã¤¤ÂÎÀª¤ÇÏÆ¤ò¶õ¤±¤º¤Ë¡¢Á°¤ß¤Ä¤òÁÀ¤¤¤Ê¤¬¤é¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤¬ÍÍø¤Ê·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤«¤é¤¢¤ó¤Ê¹Ê¤ê¤ä¤ª¤Ã¤Ä¤±¤È¤«¡¢¤É¤³¤Ç½¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤¹¤´¤¤¡×¤È¼è¤ê¸ý¤ò¾Î»¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤×¤¢¤Ã¤×¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁêËÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÎÏ¶¯¤µ¤¬¤¢¤ë¡£°ÂÀÄ¶Ó¤¬¾¡¤Ä¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëÎÏ»Î¤À¤è¤Í¡×¤ÈÁêËÐÆâÍÆ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ë°ÂÀÄ¶Ó¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê³Ñ³¦¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡£