敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に先発登板。初回から2奪三振と上々の立ち上がりを見せた。そんな中、最近の山本登板試合では珍しい現象もあり、日本ファンはやや困惑気味だった。

山本は初回からキレのある直球、変化球でぺルドモ、キャロルから三振を奪う立ち上がり。地区優勝マジック1のチームはその後の攻撃で、最近の山本登板試合では“珍現象”といえる光景を作った。

2回先頭のフリーマンが22号ソロ、続くパヘスも27号ソロを放って2-0とすると、2死満塁からベッツが左前2点タイムリー。4-0とリードを広げ、山本に大きな援護点を与えた。さらに4回にも大谷の54号2ランなどで4点を追加している。

山本は直近4試合の登板でいずれも5回以上を投げ、全て1失点以下に抑えていたにもかかわらず、勝ち星は1つもつかなかった。降板後にリリーフ陣が失点したことも要因だが、味方の援護もかなり少なかった。

それだけに序盤の4点という嬉しい展開。X上の日本ファンは「山本なのに結構援護してる」「2回で4点も援護点があるの、私初めて見る」「山本に2回で4点の援護あって困惑してる」「いいんですか？」「奇跡が起きております」「珍しすぎる」「援護点もらいすぎて逆にソワソワ」「こんな援護点何百年ぶりだろか」「山本登板日に援護がある……だと……！？」などと最近は見慣れない光景にもはや困惑気味だった。



（THE ANSWER編集部）