敵地ダイヤモンドバックス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。4回の第3打席に自己最多タイとなる54号2ランを放った。勝てば地区優勝が決まる一戦で先発の山本由伸投手を援護。打点も100の大台に乗せた。ほぼ右手一本で飛距離406フィート（約123.7メートル）かっ飛ばしたパワーに米解説も「冗談でしょ！」と絶叫した。

4-0で迎えた4回1死三塁の第3打席。大谷は救援右腕クリスマットの低めの変化球を捉えた。ほぼ右手一本で拾い上げると、打球は右中間のプールに着弾。54号2ランとなり、ナ・リーグ本塁打王争いでトップを走るシュワーバーに2本差に迫った。打点も101と大台に乗せた。

米カリフォルニア州地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」の実況席も絶叫。解説のジェシカ・メンドーサ氏は「この投球の位置を見てください。冗談でしょ！ ショウヘイ以外の誰も打てませんよ。しかもパワーを持ってかっ飛ばすなんて。クリスマットのベストピッチなのに」と驚きを隠せなかった。



（THE ANSWER編集部）