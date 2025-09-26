東京世界陸上のエンディング映像公開

陸上の世界選手権東京大会は、9日間の熱戦を終えて21日に幕を閉じた。大会閉幕から4日が経った25日、連日生中継したTBSから突如ビッグニュースが届けられ、ネット上の陸上ファンは歓喜に沸いていた。

2007年の大阪大会以来、18年ぶり3回目の日本開催だった世界陸上。チケットは売り切れが相次ぎ、のべ61万9288人の観客が国立競技場に詰めかけた。日本人選手の奮闘は感動を呼び、TBS系列で生中継を観たファンからは反響が相次いだ。

TBSの陸上公式Xは25日、「テレビ中継のエンディング映像を期間限定でお届けします」と発表。大会アンバサダーでTBS系列の中継に出演した織田裕二の「All my treasures」とともに、今大会の名場面が流れたエンディング映像だ。

男子棒高跳びで金メダルを獲得したデュプランティスが登場する場面では、少年時代と現在の跳躍が入り混じる映像と歌詞を上手くマッチさせる粋な演出も。「編集神ってて粋だった」「涙腺崩壊しました」との声が届くなど、多くのファンを魅了した。

映像解禁の一報を受け、X上では「これを待ってた！」「嬉しすぎる」「これだよ！」「ついにきた！」と、歓喜する陸上ファンが続出。5分弱に編集された映像はYouTubeチャンネルで配信され、「仕事の休憩室で見てしまい、涙腺崩壊」「観るたびに感動してしまいます…」との声も早速届いていた。



