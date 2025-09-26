「家賃払えん」パチスロに7万円突っ込んで負けた38歳ユーザーの書き込み　ブラックリスト入りなのに「後輩から借りるか」

先日、悩みに悩んでスマホのゲームでとうとう1,000円課金してしまった！ 1,000円あれば2日分の食費になるって考えたら大きな散財だ……でも、娯楽というか遊興費として折り合いをつけるしかない。

ここまで僕の金銭感覚がこじんまりとしたのも理由がある。ギャンブルをしなくなったためだ。

今では1時間で20,000円溶けるパチンコ・パチスロにまともに挑戦する勇気は、ない……。ただ、実際に賭博から距離を置いてみて分かったことがある。

それは思ったほど金が貯まらない、というものだ。どうも僕は元々金遣いが荒く、前述のようにアプリに課金するぐらい財布のひもが緩い。オタクだから玩具はいっぱい買うし、結局ギャンブルをしようと辞めようと、金がない人生からは逃れられないということだろう。あと、すぐ牛肉買うし。

それでも、賭博だけで金がすり減るよりは今の生活はまだ人間的だ。血肉になるものを買うし、手元に残る玩具を買うのだから。(文：松本ミゾレ)

生活に必要なお金を投入し、見事にオケラになったユーザー

先日、5ちゃんねるに「【悲報】38歳なけなしの金でスロット打って失った」というバカが立てたスレッドが爆誕していた。スレ主は70,000円負けたそうで「家賃払えん」と書き込んでいる。どうもファン感謝デーの該当日に挑んだそうだが、現在のファン感なんてほとんど通常営業日。

ファン感だから設定を入れたり、釘を甘くする店なんて僕の生活圏内には、ない。彼の近所もきっとそうなのだろう。まんまと、そして見事にカモられてしまったわけである。38歳で家賃分で賭博するなよって感じだけど、まあ今はそもそも山ほど金を入れないとリターンも見込めん台ばっかり人気だから……。

ちなみに彼はとっくのとうにブラックとのことで、これ以上の借金もできないとのこと。それは一安心だ。しかし、カード会社からの借金はできずとも、それ以外からどうにか金を引っ張ろうとしていて往生際が悪い。

「後輩から借りるか」みたいなことを書き込んでもいて、本当にどうしようもない依存症である。こういう人って百歩譲って家賃のために借りるとか言いつつ、結局増やそうとしてパチンコホールに寄り道するんだよね。大体が。そしてまた負ける。これを繰り返してどんどんどんどん赤字が増えるのだ。

収支は不明ながら300万以上はマイナスという認識あり。それでどうしてまだ戦うのか…

ちなみにスレ主はカスなので収支表もつけていないということだが、体感で「おそらく300万以上マイナス」と書き込んでもいる。こういう体感が実際の数字より浅かった話はまず聞かないので、本当は500とか負けてそうなんだよね。

自分の窮状を理解するためにも、収支は細かく記録しておくべきなんだけどなぁ。でもそういう奴は家賃をブチ込んだりしないか。

もっと言えばスレ主、既に色んな人から借金を重ねているとも書いている。総額いくらになるかは記載がないが、もう体感で3桁万円負けてる人間に挽回のチャンスはない（そもそも博才がない）のだから、これ以上借りるの辞めればいいのに……。

僕も相当な依存症ではあるが、流石に生活に直結する金は賭博に使う勇気がない。住んでいる家の管理会社に迷惑をかけるのが怖いから家賃なんて絶対すぐ払うし。水道光熱費も、これらがないとQOLが著しく下がる。そんなのはダメ。人間やってる意味がない。ネット代だって必須だから米を買うより先に払っちゃう。

で、払うもん払っておけば最悪、ボロ負けしても安いもやしとか食ってさえいれば生きてはいけるし。そんな、財布に70,000円入れてても勝てるか怪しい今のパチンコ・パチスロで、家賃も払う前から特攻してもそりゃそうなるって。今のパチンコホールなんて、20年以上前のサラ金総量規制前の時代よりヤバい機種ばっかりなんだから。

負けるしかない人間は、もう絶対に勝てない時代なのである。しかも彼は今38でしょ？ もう2年で前厄。翌年は本厄。本厄の不運っぷりはマジですさまじい。今賭博から離れないと、どうしようもなくなるぞ！

※キャリコネニュースでは「パチンコなどギャンブルがやめられない人」の体験談を募集しています。回答はこちらから。https://questant.jp/q/VVMEY3CH