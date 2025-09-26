女優の淺岡和花（あさおか・ほのか＝16）が出演する、小売電気事業を展開する「エバーグリーン・リテイリング（以下、EGR）」のWEB-CMシリーズ第3弾「女の子、月へ帰る」篇が26日から配信される。



【写真】新たにウサギも加わり、森の動物たちとわちゃわちゃ

淺岡は“森の少女”として、動物たちとコミカルなやり取りを繰り広げる。第1弾「森の仲間」篇、第2弾「新たな仲間」篇に続くシリーズだ。第1弾の配信時には中学1年生だったが、現在は高校2年生になった。



撮影終了後のインタビューでは、第1弾の時から身長が14センチ伸びたことも告白。「このキャラクターになれるか心配だったんですけど、楽しく（撮影を）終えることができました」と語った。



淺岡は映画「桃とキジ」（2017年）、「この茫漠たる荒野で」（2020年）などに出演。ディズニー映画「インサイドヘッド2」（2024年）の日本語吹替版では、主人公・ライリーの親友・ブリーの声を担当するなどした。今後については「今、その年齢にしかできない役をやりたい」とし、高校生でいる間に「映画のヒロイン」に挑戦したいと意欲を見せた。



（よろず～ニュース編集部）