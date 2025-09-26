店長の指示で残業したら、「残業するな！」とエリアマネージャーに怒られた　 理不尽な板挟みに耐えた女性、やがて退職

上司によって異なる指示に板挟みになり、最終的に退職したというエピソードが寄せられた。栃木県の50代女性（医療・福祉・介護）は、過去に勤務していたドラッグストアで、店長から早出残業を依頼されるのが常だった。

「私が望んだわけでもないのに、店長に『社員よりコスパがいいから出てくれる？』と言われ出勤」

社員の代わりに、人件費の安い非正規雇用に残業をさせるという考えに、女性は納得いかなかったに違いない。それでも渋々、早出や夜の残業に応じていたというが……。（文：林加奈）

「時給は払われましたがモヤモヤして辞めました」

数か月後、女性の早出残業を知ったエリアマネージャーから注意を受けた。

「『早出残業は禁止ですよ！』と言われ訳を話しましたが『残業するな』と、とにかくひたすら叱られました」

店長の指示で残業していたにもかかわらず、叱責されたのは自分だった。会社として指示が統一されていない状況に、女性が困惑したのは当然だろう。

結局、エリアマネージャーの注意は口先だけで、現場の状況は変わらなかったという。「私の残業は当たり前になってしまい口だけで『だめ』でした」と、改善されないまま理不尽な残業は続いた。

「時給は払われましたがモヤモヤして辞めました。8年働きましたがなんかモヤモヤでした」

会社側の都合に振り回され、理不尽な働き方に疲弊した女性の姿がうかがえた。

※キャリコネニュースでは「職場で『それ、おかしくない？』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/05M7KBP7