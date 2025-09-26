◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 第１日（２５日、大阪・泉ケ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

第１ラウンドが行われ、初優勝を狙う４２歳の上井邦浩（かみい・くにひろ、三好ＣＣ）が９バーディー、１ボギーの８アンダー６３で回り、首位と１打差の２位で発進した。

プロ２１年目のベテランにまさかのアクシデントが起こった。

１番から４連続バーディーなど、前半で５つ伸ばして迎えた１０番。上井は第１打を左のカート道近くまで曲げた。観戦用ロープを固定する杭を抜いて第２打を放った後、杭を右手で刺し直した時に「下（地面）がめちゃくちゃ硬かった」と親指の付け根部分を負傷した。「そこから痛くて力が入らなくて、今も痛い。電気が走りました」。直後に８メートルのバーディーパットを沈めたが、痛みは収まらないままだった。

その後も３バーディーを重ねても「ピッチマークを直すのも痛いし、最後の方は力が入らなすぎて右しか行かなかった」。バーディー以上が取りやすい最終１８番パー５でも「最後頑張って打ったれ…と思ったら、左に行った。ハチャメチャでした」とパーにとどまった。

０５年のプロ転向後、今大会がアマ時代を含めて３５１試合目。詳細なデータが残る１９８５年以降では、デビュー戦から初Ｖまでの最多競技数で３位となる。実家がある大阪・狭山市からコースまで車で約２０分と近く、家族も現地応援。２日目以降に向けて「感覚的には悪くないので、とりあえず治療します」と右手を押さえながらクラブハウスに引きあげた。