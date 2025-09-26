¡ÖÍ©Îî¸«¤»¤¿¤¤¡×Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤«¤é¤ÎÆæ¤«¤±¡¡¡ÖÍ©Îî¤ÎÀµÂÎ¸«¤¿¤ê¸Ï¤ìÈø²Ö¡×¤Î¡Ö²ò¼á¡×¡¡À¤³¦½éÄ©ÀïÀµ¼°È¯É½
¡¡£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¡¢Æ±µé£±°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê£²£·¡Ë¡áÄë·ý¡á¤ÈÆ±µé£²°Ì¤Î°æ¾åÂó¿¿¡Ê£²£¹¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤¬¡¢£±£±·î£²£´Æü¤Ë¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£µÆü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££×£Â£Ã¡¦£É£Â£ÆÀ¤³¦Æ±µé²¦ºÂ¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í¡¦£Ô¡á¤¬¥Ù¥ë¥È¤òÊÖ¾å¤·¡¢¶õ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²¦ºÂ¤òÁè¤¦¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤«¤é¤ÎÅ¾¸þ£¸ÀïÌÜ¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤ÎÅ·¿´¤Ï¡ÖËÍ¤¬¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡×¤È²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÀë¸À¡£Âó¿¿¤Ï¡ÖÁí¹çÎÏ¤Ç¾¡¤Ä¡×¤È²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Å·¿´¤Ï¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢À¤³¦¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òË«¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Ëè»î¹ç¡¢²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤Ä¤Ü¤ß¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£²Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³«¤«¤»¤è¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼£¸ÀïÌÜ¤Ç¤Î³«²Ö¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£²£³Ç¯£´·î£¸Æü¡¢Æ±¤¸ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤¬Âó¿¿¤À¤Ã¤¿¡£À¤³¦Àï£¶»î¹ç¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¸µÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÉé¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¥«¡¼¥É¡£¤½¤³¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¤â¤Á¤í¤óÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³ÊÆ®µ»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ÈÁ´¤Æ¤ò»È¤Ã¤Æ°æ¾åÂó¿¿¤È¤¤¤¦ÃË¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡Å·¿´¥ï¡¼¥ë¥É¤â·«¤ê¹¤²¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¡ÖÂó¿¿Áª¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÍ©Îî¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤ÈÍ½¹ð¡£²ñ¸«¸å¤Î¼èºà¤Ç¡ÖÍ©Îî¤ÎÀµÂÎ¸«¤¿¤ê¸Ï¤ìÈø²Ö¡×¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤òÆæ¤«¤±¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£¡Ö¤½¤Î°ÕÌ£¤ò²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤ÐÍýÍ³¤ÏÊ¬¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡££×£Â£ÁÆ±µéµÙÍÜ²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê£²£¹¡Ë¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡á¤¬Âó¿¿¾¡Íø¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢³§¤µ¤ó¡ÈÍ©Îî¡É¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤³¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤È¤Æ¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤³×Ì¿¤Ïµ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤ÀÌÜÅªÃÏ¤Ï¤Ï¤ë¤«Àè¡£Ê¿Ã³¤ÊÆ»¤ÏÊâ¤«¤Ê¤¤¡×¡£Å·¿´¤ÎÌîË¾¤Ï¡¢À¤³¦²¦ºÂ³ÍÆÀ¤ÎÀè¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Ù¥ë¥È¤¬£´¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤³¤Î³¬µé¤Ç½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤â¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÊ£¿ô³¬µéÀ©ÇÆ¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö²¶¤¬É¬¤º¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤òÌÌÇò¤¯¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤¬¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡×¡£¥¥Ã¥¯¤Î¡È¿ÀÆ¸¡É¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¼çÌò¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤ë¡£¡Ê¾¡ÅÄ¡¡À®µª¡Ë
¡¡¡»¡ÄÅ·¿´£Ö£ÓÂó¿¿¤ÎÁ°ºÂ¤Ë¤Ï¡¢ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÃæÌî´´»Î¡Ê£³£°¡Ë¡¢£×£Â£Ï¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÄÚ°æÃÒÌé¡Ê£²£¹¡Ë¡¢£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé£´°Ì¤ÎÆüËÜÆ±µé²¦¼Ô¡¦ÁýÅÄÎ¦¡Ê£²£¸¡Ë¡á¤¤¤º¤ì¤âÄë·ý¡á¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î½Ð¾ì¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÐÀï¥«¡¼¥ÉÅù¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¢¡Å·¿´¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½Âó¿¿Àï¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¾õ¶·¤Ï¡£
¡¡¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤éµÞ¤Ë¡ØÂó¿¿¤¢¤ë¤«¤â¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥é¥¦¥ó¥É´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤Ç»î¹ç¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÀ¤´Ö¤Ë¶Á¤¯¥«¡¼¥É¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¡×
¡¡¡½¤É¤¦¤¤¤¦»î¹çÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡¡Ö£±¥é¥¦¥ó¥É¤«¤é¹Ô¤¯¡£¼«Ê¬¤ÎÄ¹½êÃ»½ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êËá¤¤¤Æ¤¤¿¡£¥Ð¥Á¥Ã¤È·è¤Þ¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤ë¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡½Âó¿¿¿Ø±Ä¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ë¤Î¤ÏÂó¿¿Áª¼ê¡£°Õ¼±¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤Þ¤È¤á¤ÆÍè¤ë¤Ê¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ËÍ¤Ë¤ÏÄë·ý¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¤¤¤ë¡×
¡¡¡½¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤Ï½é¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö²¼¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Éé¤Ï¤¢¤ë¡£¥á¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶½¹Ô¤Î´é¡£¤¢¤È¡¢°ìÆü¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼êÇä¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿´°Õµ¤¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£º£¤Î»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¢¡¡ÖÍ©Îî¤ÎÀµÂÎ¸«¤¿¤ê¸Ï¤ìÈø²Ö¡×¡¡¡Ö¶²¤í¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êª¤ä¿Í¤â¡¢¼ÂÂÎ¤òÃÎ¤ë¤È²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿´¤Ëµ¿¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤È¡¢²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤Êª¤ä¿Í¤¬¶²¤í¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤ÎÇÐ¿Í¡¦²£°æÌéÍ¤ÎÇÐÊ¸½¸¡Öó¨°á¡Ê¤¦¤º¤é¤´¤í¤â¡Ë¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ç¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¸ÀÍÕ¡£