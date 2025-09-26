◆パ・リーグ 西武５―４日本ハム（２５日・ベルーナドーム）

逆転優勝の希望を暗転させる一撃が、バックスクリーン左のスタンドに吸い込まれた。ベンチの日本ハム・北山が、フェンスにもたれかかるように崩れ落ちた。４―２の７回２死一、三塁、２番手・上原がネビンに痛恨の逆転３ランを被弾。「悔しいの一言に尽きます」と６回２／３を４失点の北山。自身初の１０勝目は消え、チームは痛恨の３連敗。ソフトバンクのマジックは２に減り、崖っぷちに立たされた。

打線は２回に清宮幸の１１号２ランで先制すると、３回にはレイエスの適時打、５回は水野が６号ソロで６回までに４点を奪う一方的な展開。しかし６回まで無失点の快投だった北山が７回に崩れた。先頭に安打を許すと、味方の失策も絡み２失点。さらに走者をためて降板した後に、奈落の底が口を開けていた。「悔いが残る１球。今日の負けの責任は完全に僕なので。北山には何回も謝った。本当に申し訳ない」と上原。防御率１・１６を誇るリリーフエースは肩を落とした。

新庄監督は「もう何もないよ。誰が打たれたとか関係ない。全員で一つのゲームを取りにいくだけ」と、はっきりとした口調で振り返った。２３日の本拠地最終戦のセレモニーでは「僕たちは１ミリもあきらめてません」と語っていたが、ついに土俵際に追い込まれた。（川上 晴輝）