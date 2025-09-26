女優の淺岡和花（ほのか、１６）が、小売電気事業を展開するエバーグリーン・リテイリングの新ウェブＣＭ「女の子、月へ帰る編」に出演する。２６日から同社の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで放映される。

淺岡が森の少女を演じるシリーズの３作目。シリーズ第１弾「森の仲間編」、第２弾「新たな仲間編」に続き、今作でも、森の少女と動物たちがユーモアあふれるコミカルなダンスを披露する。

淺岡は映画「インサイドヘッド２」（２０２４年）の日本語吹替版で主人公・ライリーの親友・ブリーの声を担当した。現在高校２年生だが、「今、その年齢にしかできない役をやりたい」と回答。卒業までに挑戦したいことには「映画のヒロイン」と目を輝かせた。

プライベートでは、ＳＮＳで流行っているという「ＪＫ ケーキ」の制作や、制服を着て海やテーマパークへのお出かけすることに意欲。「市販で売っているバームクーヘンやスポンジケーキに生クリームを自分で塗って、お菓子で『ＪＫ』という文字を書いて、みんなで食べるのが流行（はや）っています。いつかやりたいなって思ってます」と笑顔で語った。