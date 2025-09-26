日本テレビ系で放送されていた人気番組「行列のできる相談所」がスペシャル版で半年ぶりに復活。今夜９時から２時間スペシャルとして放送される。

明石家さんまがＭＣを務め、芸能人たちの“怒りの事件簿”をテーマに弁護士軍団が激論を繰り広げる同番組の見どころが明らかになった。

番組最大の見どころは毎回大きな注目を集める北村晴男弁護士と橋下徹弁護士の直接対決。レギュラー放送終了後、参議院議員になった北村氏の見解に橋下氏は「国会議員になられたから考えが…」とチクリ。北村氏も「頭おかしいのはお前だ！」と互いに一歩も譲らない迫力の議論は番組が復活してさらにパワーアップ。白熱する弁護士バトルにさんまも笑いが止まらない。さらに、さんまＶＳ本村氏バトルまで。本村健太郎弁護士が吠えた理由とは？

今回、取り上げるテーマは生成ＡＩによるフェイク動画やＳＮＳ情報流出問題など現代社会を揺るがす法律課題。自分だけが楽しむために作った生成ＡＩ動画も、他人に見られたら慰謝料を請求される！？ 果たして弁護士たちはどんな見解を示すのか？視聴者必見の大バトルとなる。

今回、注目ゲストとして登場するのは２０２０年の独立以来、番組初出演となる手越祐也。さんまとはなんと６年ぶりの再会。現在、事務所の社長も現在務める手越は怒りがないという。そんな手越でも抱えるお悩みは自身の出演情報が放送前にネットでリークされてしまったこと。

「情報解禁前にリークされるのは違法ではないのか？」と真剣に弁護士に相談。果たして弁護士たちの判定は？ 他にも理想の夫婦ランキング１位の松本伊代が夫・ヒロミの「デジタル遺産」で相談！？ などが放送される。