『行列のできる相談所』半年ぶりに復活 MC・明石家さんまが手越祐也と6年ぶり再会
3月30日に生放送で3時間SPを放送し、23年の歴史に幕を下ろした日本テレビ系『行列のできる相談所』が、スペシャル版としてきょう26日午後9時から放送される。明石家さんまがMCを務める。
【番組カット】明石家さんまと6年ぶり再会！法律相談をする手越祐也
番組最大の見どころは、毎回大きな注目を集める弁護士・北村晴男氏と弁護士・橋下徹氏の直接対決。レギュラー放送終了後、参議院議員になった北村氏の見解に、橋下氏は「国会議員になられたから、考えが」とチクり。北村氏は「頭おかしいのはお前だ！」と互いに一歩も譲らない迫力の議論は、番組が復活してさらにパワーアップ。白熱する弁護士バトルにさんまも笑いが止まらない。
取り上げるテーマは、生成AIによるフェイク動画やSNS情報流出問題など、現代社会を揺るがす法律課題。自分だけが楽しむために作った生成AI動画も、他人に見られたら慰謝料を請求されるのか。必見の大バトルとなる。
ゲストとして登場するのは、2020年の独立以来、同番組初出演となる手越祐也。さんまとは6年ぶりの再会となる。事務所の社長を務める手越は、怒りがないという。そんな手越でも抱えるお悩みは、自身の出演情報が放送前にネットでリークされてしまったこと。「情報解禁前にリークされるのは違法ではないのか？」と真剣に弁護士に相談する。
そのほか、理想の夫婦ランキング1位の松本伊代が、夫・ヒロミの「デジタル遺産」について相談する。
