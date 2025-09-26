今夜の『探偵！ナイトスクープ』小学5年生、バスケ歴62年・183センチの“おじいちゃん”に勝ちたい→助っ人に五輪銀メダリスト
きょう26日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（後11：17 ※関西ローカル）では、石田靖探偵が「183センチのおじいちゃんとバスケ対決」を調査する。
【動画】なぜかGパンの”おじいちゃん”…1on1に勝つため日本代表キャプテンが助っ人に
依頼者は、石川県の男性（46）。小学5年生でバスケットボールをやっている息子は、たまに依頼者に付いて行って大人のバスケに参加している。そこには、今でも現役でプレイしている75歳の男性がいる。
息子と男性で、いつも1on1をするのだが、息子は全く勝てない。男性は身長183センチ。その力強い動きから年齢は感じさせない。一方、息子の身長は144センチで身長差およそ40センチにもなる。体格差からすると、かなうはずもない。それに加え、男性は手加減一切なし。
どうしたら男性に勝てるか、教えてやってもらえないだろうか。息子は絶対に勝ちたいと言っている、というもの。男性はなぜかGパン姿で、62年前からバスケをやっているそう。さっそく、1on1をやるのだが全てブロックされ、男性も舌を出して“あっかんべぇ”と大人げない。
そこで、特訓を開始し、助っ人として、なんと東京オリンピック銀メダリストの高田真希（※高＝はしごだか）を呼んだ。高田は「勝てる方法はある」と、さまざまな秘策を伝授する。果たして、対戦の結果は。
このほか、間寛平探偵「内定取り消し!?提出書類が行方不明」、竹山隆範探偵「恐怖の爆発スイカ!?」を届ける。
