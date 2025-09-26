競馬界のレジェンド・武豊、TBS日曜劇場に出演決定 『ザ・ロイヤルファミリー』第1話で本人役【コメント全文】
俳優・妻夫木聡が主演を務め、10月12日からスタートするTBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）第1話のスペシャルゲストにJRA通算4607勝を誇る日本競馬界のレジェンド・武豊の出演が決定した。さらに現役騎手の丸田恭介、菅原隆一、今村聖奈も出演する。
【画像】壮大な世界観…！豪華キャスト勢ぞろいのポスタービジュアル
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木が演じるほか、佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎、安藤政信、高杉真宙、津田健次郎、吉沢悠といった、豪華キャストの出演が決定している。
武は今年6月に宝塚記念（GI）を制し、連続重賞勝利記録を39年に更新。昨年には東京競馬場でJRA通算4500勝を達成し、JRA騎手として2人目となる黄綬褒章を受章している。現在も通算4607勝と記録を更新し続けており、日本競馬を代表する存在だ。撮影を終えた武は「ドラマ出演のオファーが来たときはちょっと驚きましたが、自分役ということでしたので出演させていただきました。競馬関係者の方々が同じ方向の目標に向かっているというところをぜひ見ていただけたらと思っています」とコメントした。
さらに第1話には、現役騎手の丸田恭介、菅原隆一、今村聖奈も出演。丸田は2007年にデビューし、2022年に高松宮記念（GI）を制して悲願のGI初勝利を挙げた。撮影を終え、「私たちジョッキーは馬に助けられて仕事をしているので、このドラマを1でも多くの方に見ていただき、楽しんでいただけたらなと思います」と語っている。
菅原は子役出身という異色の経歴を持ち、騎手歴16年目を迎える。「ドラマの題材として競馬のことを取り上げていただける事がとても幸せだと思っていますので、ぜひ皆さん観てください」とコメント。今村は2022年にJRA賞最多勝利新人騎手賞を受賞した若手で、今回がドラマ初出演となった。「初めてのドラマ出演でしたが、本当に一つ一つ丁寧に隅々まで皆さんが協力して撮影をされているんだなと思いました。素晴らしい作品ができることを非常に楽しみにしています」と語った。
■コメント
＜武豊＞
競馬を題材としたドラマが放送されることにとても嬉しく思いましたし、ドラマ出演のオファーが来たときはちょっと驚きましたが、自分役ということでしたので出演させていただきました。競馬の世界というのは本当に多くの人々が携わっていて、色々な側面があると思うのですが、競馬関係者の方々が同じ方向の目標に向かっているというところをぜひ見ていただけたらなと思っています。
