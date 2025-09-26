木々が建物を飲み込んでゆく…廃旅館の朽ちゆく姿に思いを馳せる【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】
鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。
一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。
そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。
栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。
写真・文＝栗原悠人
温泉街を歩くと、使われなくなって久しい旅館に出会うことがある。
流行りや利用者層の変化に対応しきれず、悲しくも閉業してしまったのだろう。
しかし、その朽ちゆく建物にも、賑やかな時代があったはずだ。
往時のきらびやかな様子を偲びつつ、ひと気を失い、自然に調和しつつある幻想的な姿を眺めるのも、また一興だ。
木々に浸食される廃旅館
■東北地方
木造の建物は緑に覆われていた。
■東海地方
各部屋からせり出しているのはベランダで、その迫り出し具合が部屋によって異なる素敵なデザインであった。平成中盤に閉業したという。
窓ガラスはほとんどが割れてしまっていた。
まるで迷宮のような廃旅館
■九州地方
時代によって増改築が繰り返された巨大な旅館跡。これが一つの宿なのだから驚きだ。中央の建物は、木造五階建。
木造五階建ての部分。
■東北地方
紅葉に包まれた廃旅館。傾斜沿いに何層にもわたって建物が築かれている。内部は相当複雑な構造だったのだろう。
燃え盛るような紅葉は、赤い屋根の旅館跡を隠すようであった。
かつての賑わいを偲ばせる旅館群
■関東地方
国内最大級の廃旅館群。その昔、連日大勢のグループ客が押し寄せ、大型の宴会場は人で溢れかえっていたそうだ。
■東北地方
川沿いの崖に建てられた廃旅館群。緑に包まれた木造の鄙びた建物と、すぐ近くに巨大なホテル跡が存在感を放つ。
（了）