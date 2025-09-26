木々が建物を飲み込んでゆく…廃旅館の朽ちゆく姿に思いを馳せる【一人旅研究会の“日本”ノスタルジック写真館】

鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。



一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。



そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。



栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。



写真・文＝栗原悠人

温泉街を歩くと、使われなくなって久しい旅館に出会うことがある。



流行りや利用者層の変化に対応しきれず、悲しくも閉業してしまったのだろう。





木々に浸食される廃旅館

人の手が入らなくなると、建物は途端に朽ちていく。しかし、その朽ちゆく建物にも、賑やかな時代があったはずだ。往時のきらびやかな様子を偲びつつ、ひと気を失い、自然に調和しつつある幻想的な姿を眺めるのも、また一興だ。

■東北地方

木造の建物は緑に覆われていた。

■東海地方

各部屋からせり出しているのはベランダで、その迫り出し具合が部屋によって異なる素敵なデザインであった。平成中盤に閉業したという。

窓ガラスはほとんどが割れてしまっていた。

まるで迷宮のような廃旅館

■九州地方

時代によって増改築が繰り返された巨大な旅館跡。これが一つの宿なのだから驚きだ。中央の建物は、木造五階建。

木造五階建ての部分。

■東北地方

紅葉に包まれた廃旅館。傾斜沿いに何層にもわたって建物が築かれている。内部は相当複雑な構造だったのだろう。

燃え盛るような紅葉は、赤い屋根の旅館跡を隠すようであった。

かつての賑わいを偲ばせる旅館群

■関東地方

国内最大級の廃旅館群。その昔、連日大勢のグループ客が押し寄せ、大型の宴会場は人で溢れかえっていたそうだ。

■東北地方

川沿いの崖に建てられた廃旅館群。緑に包まれた木造の鄙びた建物と、すぐ近くに巨大なホテル跡が存在感を放つ。

（了）