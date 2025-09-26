出川哲朗、山下美月にドッキリ→『脱力タイムズ』だった “継承者”決める賞レース「TDK」爆誕
きょう26日放送のフジテレビ系バラエティー『全力！脱力タイムズ』（後11：15）1時間スペシャルでは、山下美月と出川哲朗をゲストに迎える。
【写真】WHY？立ち上がってスタッフの方を見つめる出川哲朗
オープニングの収録が始まり、ゲストの山下があいさつをする中、出川の姿が見当たらない。なんと、出川は以前から『脱力タイムズ』への出演を拒んでいるそうで、今回は本番組の収録だとは知らされておらず、山下の誕生日を祝う特別番組だと偽り、スタジオに呼び出す作戦を実行する。
実は出川の大ファンだという山下のため、誕生日をお祝いするべく、ドラマの撮影現場に突撃すると聞かされている出川。用意された巨大なプレゼントボックスの中に出川が入り、山下を驚かすドッキリを仕掛けるというもの。しかし、ボックスから出川が飛び出した瞬間に目の前に広がるのは『脱力タイムズ』の収録スタジオだった。
昨年、芸能生活40周年を迎えた出川。これまで多くのお笑いをお茶の間に届けてきた出川も、今年で61歳になるという。年齢的にいつ引退してもおかしくないという危機的状況に…。しかし、希代の天才芸人である出川のお笑いを一代で終わらせてしまうのは国民的大損失ということで、今回は我こそは“出川哲朗を受け継ぎたい”という猛者たちが一同に集結。出川が自ら審査委員長となり、出川の継承者を決める賞レースを開催する。
「THE出川哲朗 継承選手権」を略し“TDK”と題した賞レースを実施。出川が生み出した有名な口癖を“出川ワード”とし、この“出川ワード”の使い方が一番上手だった方に譲ってもらうことに。数ある“出川ワード”の中から挑戦者たちが競い合うワードは「お前はバカか！」。これにMCのアリタ哲平は「シンプルな言葉ですが、いつの間にか出川さんのワードになりましたね」と語る。
