

9月12日にリニューアルオープンしたヤマダホールディングスの旗艦店「LABI池袋本店」（撮影：尾形文繁）

【写真で見る】ヤマダの旗艦店「LABI池袋本店」はどう変わったのか？

家電量販店が集結する東京・池袋で、熱い戦いが繰り広げられている。

業界最大手のヤマダホールディングス（HD）は9月12日、JR池袋駅東口から横断歩道を渡ってすぐ目の前に構えるヤマダの旗艦店「LABI池袋本店」を全面改装し、リニューアルオープンした。

山田会長が見せる自信

「今まで4カ月もかけた改装はしたことがない」「満足のできる店舗にできあがった」。ヤマダHDの山田昇会長兼CEOは報道陣向けの説明会でそう話し、自信を見せた。改装の投資額は明かされなかったが、「中堅の家電量販店が1店舗構えるほど」（同）という。



毎週、一押し商品を発信するライブコマース専用スタジオを設置した（撮影：尾形文繁）

本館は地下2階から6階にかけて5000坪の売り場を白物家電をはじめとし、リフォーム、玩具に雑貨と幅広く展開する。とくに、来店客が手に取って見る体験やモデルルームの提案といったスペースを拡充し、来店動機となる仕掛けづくりを徹底した。

理美容家電を試用できるパウダールームの設置のほか、2019年に買収した大塚家具のノウハウを生かして家具とセットのモデルルームを充実させた。11畳の広さのモデルルームでは100インチのテレビを設置し、音響機器や家具も取り入れて来店客が家電を部屋に置いた時をイメージできるように工夫した。

主力の家電は取扱数を改装以前と比べて1.5倍に増加。白物、テレビ、理美容、オーディオといった家電をはじめとして、玩具や時計、医薬品まで多岐にわたる。これらの商品群をフロアごとに余すことなく展示した。

ヨドバシカメラとの激闘

今回の大型改装のきっかけは競合であるヨドバシカメラの池袋進出だ。ヨドバシはカメラ量販店が発祥で、ターミナル駅近くに出店する。土地を自前で取得して出店する戦略をとり、自社EC「ヨドバシ・ドット・コム」も育成してきた。業界4位ながら経常利益率は8％（2024年3月期）と他社をしのぐ収益性の高さを誇る。

池袋駅東口にはビックカメラの店舗もあり、家電量販店の競争は激化の一途をたどっている。山田会長は「互いに魅力ある店を作れば（池袋が）元気な電気街になる」と述べる。ヤマダが郊外型店舗で培ったノウハウが、池袋の顧客層にどこまで響くかが注目される。

（井上 沙耶 ： 東洋経済 記者）