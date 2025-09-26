

中国では9月18日に映画『731』が公開された。731部隊を題材としている本作から、日中関係を改めて考えていく（写真：筆者友人撮影）

9月18日朝9時過ぎ、北京の友人から映画『731』のチケットの写真が送られてきた。その日は『731』の初日公開で、最初の上映開始時刻は「9時18分」。そこまで数字にこだわる必要があるのかと、少し戸惑いを覚えた。

1931年9月18日は柳条湖事件が勃発した日であり、中国では「国辱の日」とされている。毎年この日には各地で式典が行われ、そこにはナショナリズムの高揚感が垣間見える。

映画『731』を観た友人の感想

中国メディアによると、映画『731』は、1945年、抗日戦争末期のハルビンを舞台にしている。旧日本軍の731部隊が「給水防疫」を名目に、密かに細菌戦の研究を行っていた様を描く。

本作を観た筆者の友人は、淡々と感想を述べた。

「スクリーンには凍傷や火傷、ペストの惨状、赤ん坊の死体など、恐ろしい映像が次々と映し出された……。上映が終わると、観客は皆黙り込んで、映画の良しあしについて口を開く者はいなかった。731部隊を知るには、むしろ日本の作家・森村誠一の『悪魔の飽食』を読んだ方が理解を深めるだろう」

「日本は多くの反戦映画を制作しているのに、なぜ中国には輸入されないのか。本当に残念でならない。1950年代の日本映画『二十四の瞳』（1954年）は、かなり以前に中国で上映されたことがあり、私はテレビドラマ版も観たことがある。戦争の描き方がとても粋で、心に残っている」

友人の仕事は日本に関わっており、日本文化にも造詣が深い。自然と昔の日本の戦争映画を懐かしく思い出したようだ。



この夏、日中で多くの戦争題材物語が公開された

2025年、日本は終戦から80年の節目を迎え、中国では「中国人民抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利80周年」となる。7月から9月にかけて、日中双方で戦争を題材とした映画・ドラマが集中的に公開された。

日本では、7月公開のドキュメンタリー『黒川の女たち』や8月1日の『長崎―閃光の影で―』、8月15日の『雪風』、さらに9月19日の『宝島』など、多様な角度から戦争の記憶を掘り下げる映画が相次いだ。満州開拓団女性の証言、原爆被害、復員輸送、そして戦後沖縄の姿まで、扱うテーマは幅広い。

一方、中国でも多くの抗日戦争映画やドラマが公開され、『南京写真館』や『731』をはじめ、日本軍の残虐性や中国大衆の抵抗を強調する作品が目立った。



北京の政府機関紙・編集者と議論してみた

筆者は最近、北京の政府機関紙で編集者を務める女性と、日中両国の戦争映画・ドラマについて意見を交わした。

彼女はこれまで、いくつかの日本戦争映画を観たことがあるらしい。その主張は、政府の公式見解に近いものに思われる。

「日本の映画はいつも日本の『被害者』像を強調している。日本が侵略戦争を起こし、アジア諸国に甚大な被害を与えた歴史的罪についてはほとんど触れていない。日本が映画を『戦争の物語化ツール』として利用する手法は長年続いており、戦争を真に反省しているようには見えない」

「日本映画に見られる普遍的な『反戦』表現は、『戦争そのものが悲劇』『誰もが戦争の被害者』と強調することで、侵略の責任を「人類共通の苦難」にすり替えていることが多い。これにより、侵略や加害の実態が隠され、歴史的事実に対する責任が曖昧にされてしまう効果を生んでいる」

彼女の論点に対して、私は自分なりに考えを整理し、次のようにまとめた。相手を批判するのではなく、あくまで対話と交流を望んでいる。

日本の戦争映画やドラマは、原爆投下や空襲といった出来事に代表されるように、自国民が戦争によって被った苦しみに焦点を当てる傾向が強い。そこには加害責任よりも被害場面が前面に出る構造がある。しかし同時に、「二度と戦争を繰り返してはならない」という強い平和へのメッセージも込められている。

日本の戦争映画は、アメリカとの激しい戦闘を題材にすることが多い。高畑勲監督の名作『火垂るの墓』（1988年）は、今年の8月15日に民放で再放送された。この作品を観てアメリカを憎む日本人はいないだろう。むしろ、「戦争と平和を深く考えさせる色あせない傑作」として広く評価されている。

中国の戦争映画やドラマは、日本軍の残虐性を強調したことが多い。その表現は、ときに「恨み」へと傾きかねない。

映像作品は、記憶と感情を紡ぐ芸術だ。戦争映画やドラマは、歴史の痛みと未来への希望を同時に宿す。しかし、その力がイデオロギーに絡め取られ、特定の憎悪や偏見を植えつける道具となれば、民族や人間の分断を生み出す。特に幼い心に「日本＝加害者」という単純化された印象が刻まれれば、日中の未来を閉ざす危険がある。

筆者も幼少期に学校で「抗日の歌」を覚えた

私は子どものころ、学校でいくつかの「抗日の歌」を覚えた。なかでも『大刀向鬼子们的頭上砍去』という歌がある。「鬼子」とは日本兵のことだ。

今思えば、幼い心に「鬼を斬れ」と歌わせることは、憎しみを刷り込み、人間性を歪めかねない。今の子どもたちが幼稚園や小学校でその歌を歌わなくなることを願っている。

しかし現実には、抗日映画やドラマが子どもに与える影響は今も続いている。ある友人は投資経営ビザを取得し、日本に移住しようとした。だが小学生の息子は「映画の中の日本人はみんな悪者だ」と言い、日本行きを拒んだ。



朝ドラ『あんぱん』の戦争描写が心に残っている

最近の日中戦争映画・ドラマの中で、“和解の一筋の光”として筆者の心に残るのが、NHKの朝ドラ『あんぱん』だ。

『あんぱん』の戦争描写は、単なる悲劇の再現にとどまらず、「軍国少女」「正義」「空腹」「たまご」といった象徴的な語りを通して、戦争の記憶を未来へどう継承すべきかを深く問いかけている。

本作の中で印象深いエピソードが2つある。

戦時中、中国の庶民の家で卵を奪い、むしゃむしゃと食べた日本兵のコン太は、戦後、朝田家で「たまご食堂」を開いた。中国の庶民が与えてくれた命をつなぐ「卵」への恩を、彼は心に刻み続けてきたのだろう。

また、中国で戦死した父・田川岩男の最期を知りたいと願う和明に対し、嵩と八木は真実を語った。「戦地で親しくしていた少年に撃たれた」「少年は、ゲリラの子だった。ゲリラ討伐で日本兵に両親を殺されたんだ」

和明が「なぜ父は死ななければならなかったのですか」と切なく問いかけると、嵩は重い口調で「それが戦争なんだ」と答えた。理不尽な戦争に抗えない無情さが、そこにあった。

「その少年を憎むのではなく、戦争さえなかったら、こうした悲劇は起きなかった」――嵩の心の声が、聞こえてくるようだった。

主人公は、「食べ物を分け合う」と「逆転しない正義を探す」を生涯の信念とした。その姿は、戦争の記憶を超えていくための道しるべとなる。空腹の時に得たたまごは、ただの食べ物ではなく、人と人を結ぶ象徴であり、言葉にできない痛みを包み込む優しさそのものだ。

『あんぱん』が示したように、憎しみではなく分かち合いを、分断ではなく希望を描くことこそが、日中戦争映画の和解への第一歩なのかもしれない。

私は先述の女性編集者に『あんぱん』を強く薦めた。すると彼女はしばらく黙った後、「観る機会があればいい」と言った……。

「敵だった僕らが、友になるまで」そんな物語を望む

中国の古典詩に「冤冤相报何时了」（復讐と恨みの連鎖は、いつ終わるのか）という言葉がある。過去の痛みを忘れずとも、互いに許し合う道を探すことが大事だ。

中国のメディアは、旧日本軍の元兵士が高齢になって中国で謝罪する様子をよく報じている。今年8月、94歳の元兵士がハルビンの731部隊跡地を訪れ、「謝罪と不戦平和の碑」の前で合掌し、深く頭を垂れた。彼は、731部隊の少年兵として従軍した過去を悔い、中国の人々に懺悔の思いを伝えたという。

20年前の2005年、91歳の旧日本軍兵士が北京の盧溝橋でひざまずき、中国の人々に謝罪した。その姿は今も広く知られている。

しかし、筆者は心から思う。高齢の元兵士たちは、これ以上謝罪やひざまずくことで自身を責め続ける必要はない。大切なのは、同じ時代を戦い、いま同じように歳を重ねた中国の元軍人と向き合い、手を取り合って微笑むことではないだろうか。

「敵だった僕らが、友になるまで」――そんな物語の映画を観たい。

