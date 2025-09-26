「それにしても俺の人生面白いな」待望の世界王座戦に那須川天心がSNSでファンに呼びかけ「自信を持って応援してください」
井上拓真との世界王座戦が決まり、自信をみなぎらせる那須川天心(C)Getty Images
ボクシングWBC世界バンタム級1位の那須川天心（帝拳）が9月26日までに自身のインスタグラムを更新。同25日に発表された同2位の元WBA世界バンタム級王者・井上拓真（大橋）との王座決定戦が11月24日（東京・TOYOTA ARENA TOKYO）に決まったことを受け、心境を明かした。
【写真】決戦は11・24…那須川天心が投稿した井上拓真とのフォトセッション
那須川は井上とのフォトセッションなど、10枚の写真を投稿。待望の世界王座戦にあたり「WBC世界バンタム級タイトルマッチ はじめまして、世界」と冒頭に記した。
2023年4月のボクシングデビュー以降、7戦全勝。「ボクシングを始めて2年半8戦目で辿り着きました」と振り返った。「格闘技人生で1番負けるかもしれないと言われる試合かもしれません」と語る一方で「だから俺が勝つんです」と強気な姿勢を見せた。
決戦のゴングは約2か月後。「試合までの日々をどう過ごすかで勝敗が決まると思います」と分析し、「大丈夫、俺はやってきてるから 自信を持って応援してください」とファンに呼びかけた。
最後に「それにしても俺の人生面白いな」と書き込んだ“神童”に対して、フォロワーからは「今までで1番激アツな闘いやん」「最高にかっこいい」「めちゃくちゃ乗れます」「自信を持って応援します」「最高の人生まだまだ通過点」「天心くんなら絶対に大丈夫」といった激励の声が寄せられた。
