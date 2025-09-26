Ｊ１清水は２５日、アウェー・神戸戦（２７日）に向け静岡市内で一部非公開調整した。７月以降の公式戦９試合で７度の無失点をマークしているＧＫ梅田透吾が、Ｕ―１７Ｗ杯で共闘したＦＷ宮代大聖ら強力な前線を封じ、Ｊ１では２０１４年以来１１年ぶりの４試合連続完封を目指すことを誓った。

絶好調男が再びゴールに鍵をかける。梅田は２３日の浦和戦でもＦＷイサーク・キーセ・テリンの振り向きざまのシュートを横っ飛びでセーブし３試合連続無失点を記録。「自分らしいプレーができた」。リーグでの出場は８試合にとどまるが、セーブ率９１％は日本代表ＧＫ早川友基（鹿島）らを上回りリーグ１位。また１試合平均セーブ数の「５・０」もリーグトップの数字を残しており、秋葉忠宏監督も「梅田様々」と拍手する。

２位の神戸は今季ここまでＪ１日本人最多となる１１ゴールのＦＷ宮代、９ゴールのＦＷエリキ、元日本代表ＦＷ大迫勇也ら説明いらずの超タレント軍団を前線にそろえる。特に宮代は１７年のＵ―１７Ｗ杯で共闘した同年代のストライカーだ。「高校年代から僕らの年代ではトップトップの選手。戦うのが楽しみ。いいシュートを打たないでほしい」と冗談交じりに“宣戦布告”した。

さらに神戸には昨季までのチームメートで先輩のＧＫ権田修一も加入。ＡＣＬＥに限った起用になるため今回ピッチで対峙（たいじ）することはないが「ちゃんとやっている姿を見せられれば」と成長した姿を披露する構えだ。

チームは５戦負けなしで１１位。目標の１０位以内まであと一息だ。「最終的にゴールを守るのが仕事」と自覚を示す守護神が再びクリーンシート達成でオレンジ軍団を押し上げていく。