◇ナ・リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（2025年9月25日 フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた第3打席で4試合ぶりの一発となる自己最多タイ54号を放ち、2年連続3度目となるシーズン100打点に到達した。

4―0で迎えた4回1死三塁の第3打席、相手2番手右腕・リスマットに対し、カウント1―1から低めのチェンジアップで体が前に出されたが、右手一本で払い打つようにすくい上げ、右中間にある敵地の名物プールに打ち込んだ。スタンドからMVPコールが上がる中、悠然とダイヤモンドを一周した。

片手でスタンドインさせた一発にSNS上では「久々じゃね大谷の変態ホームラン 由伸の援護も久しぶりだし 由伸は7回まで行って欲しいな」「あのスイングでホームランって、、！！大谷さんのみが成せるワザだわ」「大谷それHRになるんか」「大谷54号！！あの打ち方は2年前の侍ジャパンvs阪神で見た変態ホームランを思い出すｗもう2年前なのかぁ…」と驚きの声が続々と寄せられた。

また、昨季の自己最多54本に並び「大谷54号キタァ！！投手やりながら去年に並んだの訳わからん笑」と投手復帰シーズンに54本まで数字を伸ばしたことや、日本では早朝の一戦とあり「大谷さんのホームランで目が覚めました」「大谷選手54号ホームラン 4時30分に起きて良かった！」と早起きして本塁打を見て喜ぶ声もあった。