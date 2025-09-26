「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２５日、フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手は四回の第３打席で５４号２ランを放った。これで昨年のキャリアハイに並び、２年連続３度目となる１００打点に到達した。

先頭のキケ・ヘルナンデスが左翼線二塁打で出塁すると、続くラッシングは二ゴロを放って走者を三塁に進めた。ここでクリズマットと２度目の対戦になった大谷。初球の変化球を見極めると、２球目の浮いたボールは一塁側へのファウルとなった。

３球目、低めの変化球をすくい上げると、打球は右中間席にあるプールへ飛び込んだ。４試合ぶりの５４号２ランだ。ＮＨＫＢＳで解説を務めた武田一浩氏も「あれでホームランになるんですね。あそこまで飛ぶのはなかなか」と驚きの声をあげた。

大谷は第１打席で飛距離１２０・３メートルの中飛に倒れた。二回１死満塁の第２打席は空振り三振に終わっていた。

さらに大谷の一発にベンチで敬礼していたフリーマンにもこの試合２発目の２ランが飛び出し、一挙４得点。序盤で８点のリードを奪い、地区優勝へ大きく前進した。