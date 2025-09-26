¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍ¡¡¼«¿È½é¤ÎÂÇ·â3´§¤¬ÌÜÁ°¤â¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¡Öµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£³Í¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¹Åç¤Ï¡¢¤¤ç¤¦26Æü¤«¤é¤Î¥ä¥¯¥ë¥È2Ï¢Àï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ò´Þ¤á¡¢º£µ¨»Ä¤ê5»î¹ç¡£¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëÂÇ·â3´§¤ò¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÂª¤¨¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³Í¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÂÇÎ¨¡¢°ÂÂÇ¿ô¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ÇÆ²¡¹¤Î¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÏÇ»¸ü¤Ç¡¢¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤ÏºÇÂç¸Â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥´¡¼¥ë¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤â¡¢¾®±à¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¾®±à¤À¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤¢¤ë26Æü¤«¤é¤Î¥ä¥¯¥ë¥È2Ï¢Àï¤ËÈ÷¤¨¤Æ¾åµþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³Í¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¼«Á³ÂÎ¡©¤Ï¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡Çï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÌµÆÜÃå¤µ¡£¥Ý¡¼¥º¤Ê¤Î¤«¡¢ËÜ¿´¤Ê¤Î¤«¡£¤È¤â¤«¤¯¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÂÇ·â¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¼ÍÄø·÷Æâ¤À¡£ÂÇÎ¨.306¡¢°ÂÂÇ¿ô159¡¢½ÐÎÝÎ¨.362¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£Èë¤á¤¿¤ëºÍÇ½¤Ï7Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ³«²Ö¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¶Ïº¹¤ÇÊ£¿ô¤Î¸õÊä¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤ÏÂ×´§¤¬Ç»¸ü¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡ÂÇÎ¨2°Ì¤Îµð¿Í¡¦Àô¸ý¤Ï.295¡£¹Åç¡¢µð¿Í¤È¤â¤Ë»Ä¤ê5»î¹ç¤Ç¡¢²¾¤Ë¾®±à¤¬4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢Àô¸ý¤ÏÆ±¤¸20ÂÇ¿ô¤Ê¤é11°ÂÂÇ¤·¤Ê¤¤¤È¾å²ó¤é¤Ê¤¤¡£°ÂÂÇ¿ô¤âÆ±ÍÍ¤À¡£154°ÂÂÇ¤Ç2°Ì¥¿¥¤¤Îºå¿À¡¦¶áËÜ¤Ï»Ä¤ê4»î¹ç¡¢Æ±¤¸¤¯ÃæÆü¡¦²¬ÎÓ¤Ï5»î¹ç¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì10ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ½é¤á¤ÆÊÂ¤Ö¡£
¡¡¡Ö¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤Æ³Í¤ì¤ì¤Ð°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ïµ¯ÍÑÊý¿Ë¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡Ä¡×
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»Ä¤ê»î¹ç¤Îµ¯ÍÑË¡¡£ÂÇÎ¨¤È½ÐÎÝÎ¨¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð¿ô»ú¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°ÂÂÇ¿ô¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¤ÈÁý¤¨¤Ê¤¤¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¾Ú¤À¤«¤é³Í¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¾®±à¤ÎÁ´ÌÌ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°Õ¸þ¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÁ´Éô³Í¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤±¤É¡¢3¤ÄÄÉ¤¤³Ý¤±¤Æ°ì¤Ä¤â³Í¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡£°ìÈÖ¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¹Í¤¨¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤¿¤¤¡£Áê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡×
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÇÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦À¾Àî¤¬¡¢±¦¤¹¤Í¤Î¹üÀÞ¤Ç21Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤¿¡£µ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤Þ¤Ç¤Ï»Ä¤ê31ÂÇÀÊ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ÏÇ»¸ü¤À¤Ã¤¿¡£¾®±à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ÅçºßÀÒ»þ¤«¤é»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¡£ÈáÊó¤ò¼õ¤±¤Æ»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤Ë¡Ê¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò¡Ë³Í¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡Ä¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Á³ÂÎ¤ò´Ó¤¯Ãæ¤Ç»×¤ï¤ºÏ³¤é¤·¤¿ËÜ²»¡£Î¶ÇÏ¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¡Ä¡£½¼¼Â°ìÅÓ¤Î25ºÐ¡¢ÂÔË¾¤ÎÂ×´§¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯¤À¡£¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë