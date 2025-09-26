ululis×mofusand♡癒しの限定シャンプーペアセットが登場！

美容水発想で人気のヘアケアブランド「ululis（ウルリス）」から、世界中で愛されるキャラクター「mofusand」とのコラボ限定デザインが登場します。2025年10月4日（土）より数量限定で発売される「アクア モイスチャー ペアセット（サメにゃんデザイン）」と「ピンクミー コントロール ペアセット（うさにゃんデザイン）」。キュートなにゃんこたちに癒されながら、自分の悩みに合わせたケアが可能♡

サメにゃん＆うさにゃんの限定パッケージ

今回登場するのは、2種類の限定デザイン。

「アクア モイスチャー ペアセット（サメにゃんデザイン）」は、パサつき髪を芯からうるおすシリーズで、透明感ある“キュンキュンサボンの香り”が特徴。

一方「ピンクミー コントロール ペアセット（うさにゃんデザイン）」は、うねりやくせを整える“うるサラ髪”へ導く処方で、“メロメロフルールの香り”が広がります。

シャンプー本体1個、トリートメント本体1個、4ステップお試し付きで\2,800（税抜）/\3,080（税込）。

選べる香りと仕上がりで髪悩み解決♡

「アクア モイスチャー」シリーズは、うるおい重視でまとまりのある“うるぷる髪”を目指したい方におすすめ。

「ピンクミー コントロール」シリーズは、うねりや広がりが気になる方にぴったりで、扱いやすい“うるサラ髪”に導きます。

さらに各シリーズには、ヘアオイルもラインナップ。

\1,400（税抜）/\1,540（税込）で、100mLとたっぷりサイズ。ペアセットと合わせて使えば、より理想の仕上がりに近づけます。

数量限定で楽しむ癒しのバスタイム♪

にゃんこ好きにはたまらない「mofusand」との限定コラボは、バスルームを一気に癒しの空間に変えてくれます。

サメにゃんのアクアで“うるぷる髪”、うさにゃんのピンクミーで“うるサラ髪”。香りやデザインはもちろん、仕上がりも選べるから、ギフトにも自分用にもぴったりです。

数量限定だからこそ、気になる方は早めのチェックがおすすめですよ♡