【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／アリゾナ）

9月24日（日本時間9月25日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・佐々木朗希の剛速球が話題となっている。

7回裏ダイヤモンドバックスの攻撃。この回からマウンドに上がった佐々木は、まずこの回先頭の6番ジェームズ・マッキャンをわずか2球でサードゴロに打ち取り1死とすると、続く7番ティム・タワに対しては、低めにボールを集める投球でカウント2-2とした上で、最後は内角低めいっぱいのところを突く159km/hの剛速球で見逃し三振に。そして、2死走者なしとなって迎えた8番のイルデマロ・バルガスに対しては、初球、内角低めのボールゾーンへと投じた160km/hの剛速球でボール先行となるも、続く2球目、内角膝元いっぱい、159km/hの剛速球で見逃しを誘ってカウントを整えることに。

ここから外角高めのボールゾーン、外角やや低め、外角ボールゾーンと、3球続けてスプリットを見せた佐々木は、フルカウントからの6球目、外角低めいっぱいへと160km/hの剛速球を投じることに。これを打ちに行ったバルガスであったものの、バットはボールをかすっただけのファウルチップとなり、空振り三振。改めて佐々木ならではの剛速球の威力を見せつけた形となった。久々の投球とあってファンはもとよりチームメイトたちも固唾を呑んで見守り、この“三振締め”の直後には、ベンチの大谷翔平も思わず嬉しそうに拍手を送った佐々木の“復活投球”にファンからは「エグい」「復活やん」「スピード戻ってきたな」「大谷さん嬉しそう」「救世主やん」「新クローザー爆誕やろ」「笑顔が見れてよかった」といった様々な反響が巻き起こることに。

メジャーでの前回登板となった5月9日（日本時間5月10）のダイヤモンドバックス戦では、先発して4回を投げたものの、2本の被弾を含む被安打5、奪三振0、5失点と散々な出来となった佐々木。しかしこの日は1回・13球を投げ、打者3人から三振2つを奪い、無安打無失点で切り抜ける完璧な内容に。“別人”のような変貌ぶりを見せ、復活を遂げた佐々木に、より多くの期待と注目が集まりそうな気配だ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）