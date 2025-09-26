【MLB】ダイヤモンドバックス ー ドジャース（9月25日・日本時間26日／フェニックス）

【映像】大谷、地区優勝手繰り寄せるキャリア最多タイの54号

ドジャースの大谷翔平投手がダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」でスタメン出場。第3打席で4試合ぶり、キャリア最多に並ぶ54号2ランを放った。

この試合の前まで打率.281、53本塁打、99打点の数字を残している大谷。前日の試合ではセンターに127.7メートルの大飛球を放つも高いフェンスに阻まれ、あとわずかでホームランというスリーベースを放っていた。

この日は2番手クリスマットを第3打席で捉え、4試合ぶりとなる1発をスタンドへ。昨年記録した自己最多54本塁打に159試合目で並んだ。打球速度102.3マイル（約164.6キロ）、飛距離406フィート（約123.7メートル）、完璧な1発でキャリア3度目となる100打点に到達した。

これでナ・リーグトップの56本塁打を放っているフィリーズのシュワバーとの差は2本に。

地区優勝までマジック「1」となるなか、先発山本由伸投手を援護する1発を放った大谷。2年連続世界一へ、大谷のバットでまずはチームを地区優勝に導くことができるか。そしてこの試合を含め残り4試合でどこまでホームランを積み重ねることができるか。ホームランキングの行方は？ シーズン最後まで目が離せない試合が続く。

