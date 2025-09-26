◆大相撲秋場所１２日目（２５日、東京・両国国技館）

新小結・安青錦が、全勝だった横綱・豊昇龍を切り返しで破り、９勝３敗とした。豊昇龍から２場所連続の白星でトップと２差に迫り、初Ｖへ望みをつないだ。横綱・大の里は関脇・霧島を押し出して１敗を守り、首位に並んだ。東前頭７枚目・隆の勝は大関・琴桜を押し出して２敗を死守。両横綱を１差で隆の勝が追い、３敗が安青錦と平幕の正代、竜電となった。

安青錦が見せた鮮やかな切り返しに、館内から大歓声が起きた。立ち合い。もろ手突きにひるまず踏み込み、左下手を取ると、頭を下げて食らい付く。豊昇龍の苦し紛れの小手投げを切り返し、背中から土俵にたたきつけた。全勝の横綱を止め、３敗を死守。「信じられない。中に入れて良かった。自分の相撲を取れた」。普段は冷静な２１歳も、興奮を隠しきれなかった。

１１日目に平幕・正代に寄り倒された。賜杯争いで痛い３敗目も「負けたから自分の仕事が終わるわけじゃない。新しい気持ちで臨んだ」と切り替えた。豊昇龍に初顔合わせの先場所で金星を獲得していたが、そのイメージも捨てた。「横綱なので。精いっぱい自分の力を出すことだけを考えていた」と無心で挑んだ。

序ノ口デビューから新三役場所まで負け越しがないのは、年６場所制となった１９５８年以降で元横綱・曙と安青錦の２人のみだ。「大横綱。すごい人」。２０３センチの巨漢で活躍した曙の現役時代の映像は何度も見たことがあるというが、自身は１８２センチ。小兵力士が曙に挑む姿を参考にする側だった。ただ、その曙でも新小結場所は８勝７敗。数字の上では９勝で“曙超え”を果たした。

全勝の豊昇龍を引きずり下ろして首位と２差に詰め、大関取りの起点となる三役での１０勝に王手をかけた。新入幕から４場所連続の２ケタ勝利を達成すれば、戦後初の快挙だ。九重審判長（元大関・千代大海）も「場所ごとに強くなっている」とうなった。大関候補の呼び声高いウクライナ出身の新鋭が、新三役場所で強烈な存在感を放っている。（林 直史）

◆序ノ口デビューから新三役昇進まで負け越しなし 年６場所制となった１９５８年以降では安青錦のほかに曙、琴欧州（後の大関・琴欧洲）がいる。新三役場所を曙は８勝７敗（９１年春場所）、琴欧州は４勝１１敗（０５年春場所）。すでに９勝を挙げている安青錦は２人の成績を上回っている。