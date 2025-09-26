◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２５日（日本時間２６日）、地区優勝へのマジックを「１」として王手をかけた敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４点をリードした４回１死三塁の３打席目に２番手右腕のクリスマットから４試合ぶりのアーチで昨季樹立した自己最多に並ぶ５４号２ランを放った。前日２４日（同２５日）にシュワバー（フィリーズ）が５５、５６号を放っており３本差に離されていたが、２本差に迫った。

１、２打席目は中飛、見逃し三振に倒れて迎えた４点をリードした４回１死三塁の３打席目。カウント１―１から２番手右腕クリスマットの低めのチェンジアップに体勢を崩されたが、中堅右のプール付近へ５４号２ランを運んだ。敵地ながらダイヤモンドを１周すると「ＭＶＰ！」のコールが巻き起こった。

前日２４日（同２５日）は、１打席目に飛距離４２０フィート（約１２８メートル）の当たりを中堅に放ったが、あとひと伸び足りずフェンスに直撃して三塁打。幻の５４号となったが、この日はしっかりと打ち直しともいえる５４号を放った。

１６、１７日（同１７、１８日）の本拠地・フィリーズ戦で本塁打王を争うシュワバーの前で２試合連続本塁打。１９、２０日（同２０、２１日）の本拠地・ジャイアンツ戦でも２試合連続弾を放ち、１５日（同１６日）に４本差だった本塁打王争いでもたった５日で一度は追いついた。だが、２３日（同２４日）にはシュワバーが５４号を放ち、一度は２位に転落。さらに２４日（同２５日）にもシュワバーは５５、５６号と２発を放って、３本差となっていた。逆転本塁打王へ負けていられない大谷は、４試合ぶりの一発で、２９試合連続出塁ともなった

チーム１５９試合目での５４号は、５５・０発ペース。２年連続本塁打王に輝き、自己最多だった昨季の５４本についに並び、この試合を含めて残り４試合で自己最多を更新する５５号にも期待がかかる。シーズンも佳境で、すでに１３年連続となるポストシーズン進出は決まり、地区優勝へのマジックを「１」としており、大谷もラストスパートをかけている。

◆大谷の年度別本塁打数（★は本塁打王）

▽１８年 ２２本

▽１９年 １８本

▽２０年 ７本

▽２１年 ４６本

▽２２年 ３４本

▽２３年 ４４本★

▽２４年 ５４本★

▽２５年 ５４本