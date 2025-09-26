ダウ平均は３日続落 ＡＩ主導の上昇相場に息切れ感も＝米国株概況 ダウ平均は３日続落 ＡＩ主導の上昇相場に息切れ感も＝米国株概況

NY株式25日（NY時間16:22）（日本時間05:22）

ダウ平均 45947.32（-173.96 -0.38%）

S＆P500 6604.72（-33.25 -0.50%）

ナスダック 22384.70（-113.16 -0.50%）

CME日経平均先物 45430（大証終比：-30 -0.07%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも続落。ＡＩ主導の上昇相場にも息切れ感が出ている中、市場は次の材料探しとなっている。米株式市場はこれまで、９月はリターンが最悪の月というアノマリーを覆してきたが、今週は上昇に勢いを欠き、ラリーが一服したとの懸念を呼んでいる。



投資家は、エヌビディア＜NVDA＞やアリババ＜BABA＞に資金を振り向けてきた。両社は数十億ドル規模のＡＩ投資を行っており、これが今年の米株上昇を支えてきた。ただ、このラリーも明日の８月のＰＣＥ価格指数を前に試練を迎えているとの指摘も出ており、インフレ指標が金利見通しをどう左右するかが焦点。予想ではコア指数で前年比２．９％の上昇が見込まれ、パウエル議長もその予想を示していた。



ストラテジストは「強い上昇トレンドはまだ終わっていないとしつつも、株価が上昇を続ける一方でモメンタムは弱まる中、短期的なリスク・リワードのバランスはより圧迫されている」と述べている。



なお、この日発表の第２四半期の米ＧＤＰ確報値が上方修正となり、個人消費も大幅な上方修正となった。同時刻に発表になった米新規失業保険申請件数も予想を下回るなど強い内容となったが、米株式市場はややネガティブな反応を示している。米国債利回りが上昇し、利下げ期待も後退した。年内２回の利下げ期待を織り込めない状況。



中古車販売のカーマックス＜KMX＞が決算を受け大幅安。１株利益、売上高ともが予想を下回ったほか、中古車の販売台数も予想を下回った。同社は既存店売上高の予想外の減収も発表。



海洋資源のトランスオーシャン＜RIG＞が大幅安。１億２５００万株の公募増資を１株３．０５ドルで実施すると発表した。前日終値よりも１６％低い水準。



インテル＜INTC＞が続伸。前日は引け間際に、同社が出資の可能性を巡ってアップル＜AAPL＞に打診したと伝わったことで買いが強まっていた。本日もその流れが続いている。



オラクル＜ORCL＞が３日続落。９月１０日の急伸から調整の動きが続いている。アナリストの新規のカバレッジ開始が伝わり、投資判断は「売り」としている。目標株価は１７５ドルに設定。前日終値から４３％の下落余地を示唆。市場は同社のクラウド収益価値を大幅に過大評価していると指摘している。



フリーポート・マクモラン＜FCX＞が続落。前日はインドネシアのグラスバーグ鉱山で事故が発生し、契約供給についての不可抗力であるフォース・マジュールを宣言したことで売りが強まっていた。本日もその下げが続いている。アナリストは今回の件で投資判断を「中立」に引き下げた。



ＩＢＭ＜IBM＞が上昇。同社の量子コンピューティング事業を巡り楽観が広がった。きっかけは、ＨＳＢＣがＩＢＭの量子プロセッサー「ヘロン」を活用し、金融市場での量子コンピューティング導入で世界初の成果を上げたと発表したこと。



電子機器のジェイビル＜JBL＞が決算を受け下落。好決算ではあったものの、ＡＩ関連のインテリジェント・インフラストラクチャ部門で利益圧迫が見られることが嫌気された模様。



カーマックス＜KMX＞ 45.60（-11.45 -20.07%）

トランスオーシャン＜RIG＞ 3.16（-0.48 -13.19%）

インテル＜INTC＞ 33.99（+2.77 +8.87%）

オラクル＜ORCL＞ 291.33（-17.13 -5.55%）

フリーポート＜FCX＞ 35.34（-2.33 -6.19%）

ＩＢＭ＜IBM＞ 281.44（+13.91 +5.20%）

ジェイビル＜JBL＞ 210.20（-15.08 -6.69%）



アップル＜AAPL＞ 256.87（+4.56 +1.81%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 507.03（-3.12 -0.61%）

アマゾン＜AMZN＞ 218.15（-2.06 -0.94%）

アルファベットC＜GOOG＞ 246.57（-1.26 -0.51%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 245.79（-1.35 -0.55%）

テスラ＜TSLA＞ 423.39（-19.40 -4.38%）

エヌビディア＜NVDA＞ 177.69（+0.72 +0.41%）

メタ＜META＞ 748.91（-11.75 -1.54%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 161.27（+0.39 +0.24%）

イーライリリー＜LLY＞ 714.59（-27.26 -3.67%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

