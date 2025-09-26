米１０年債利回り上昇 強い米経済指標で利下げ期待が後退＝ＮＹ債券概況
米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間05:27）
米2年債 3.657（+0.053）
米10年債 4.172（+0.025）
米30年債 4.748（-0.003）
期待インフレ率 2.384（+0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日発表の第２四半期の米ＧＤＰ確報値が上方修正となり、個人消費も大幅な上方修正となった。同時刻に発表になった米新規失業保険申請件数も予想を下回るなど強い内容となったことで、米国債利回りは上昇。短期金融市場では利下げ期待が後退している。
午後に７年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を若干上回った。利回りは上昇の反応も見られたものの、小幅な動きに留まっている。
２－１０年債の利回り格差は＋５２（前営業日：＋５４）に縮小。
＊米７年債入札結果
最高落札利回り 3.953％（WI：3.947％）
応札倍率 2.40倍（前回：2.49倍）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
